Canarias bate récord histórico: el precio de la vivienda supera niveles de 2007

En alza y sin frenos. Así inicia el año el precio de la vivienda en el conjunto del país y, en especial, en el Archipiélago. Canarias es una de las cinco comunidades que en el primer mes del año registró precios por encima de los de la época de la burbuja inmobiliaria, según los datos publicados hoy por Fotocasa. Antes de su pinchazo, en octubre de 2007, el auge del ladrillo, la concesión de hipotecas basura y la especulación desenfrenada en el mercado inmobiliario llevó al país a sumirse en unos precios de las casas disparado que se replican en la actualidad. Eso sí, en esta ocasión debido, fundamentalmente, a la falta de oferta y la escasa construcción.

El año 2026 arrancó con la misma tendencia con la que concluyó: viviendas cada vez más caras. En las Islas el precio por metro cuadrado se situó en enero en 3.325 euros tras una subida interanual del 18,6%, alcanzando su nivel más alto histórico este mes. Además las Islas también se colaron en el ranking por ciudades. En concreto Las Palmas de Gran Canaria se situó en el sexto puesto con un precio medio de 3.078 euros.

Mientras que Canarias alcanza máximos históricos, la mayoría de los territorios todavía presentan valores inferiores a los techos registrados entre 2006 y 2007, aunque con crecimientos interanuales de gran intensidad. Por su lado, en el conjunto de España, el precio medio de la vivienda se sitúa en enero de 2026 en los 2.897 euros por metro cuadrado tras experimentar un incremento interanual del 20,4%. Pese a este fuerte crecimiento, el precio medio nacional todavía se encuentra un 1,9% por debajo del máximo histórico alcanzado en abril de 2007, y un 14,8% más bajo que el canario, lo que evidencia la proximidad a los niveles del anterior ciclo expansivo.

Con estos datos se evidencia que, una vez más, son las comunidades con mayor dinamismo económico y mayor capacidad de atracción poblacional y turística, como es el caso del Archipiélago, las que lideran las subidas, registrando récords casi dos décadas después de la burbuja. "La combinación del cambio de necesidades de la pandemia, el gran crecimiento demográfico, el auge de los hogares unipersonales y el descenso de los tipos de interés ha reforzado la demanda hasta niveles inéditos, ejerciendo una presión intensa sobre una oferta claramente insuficiente", explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Datos por comunidades autónomas

Entre las comunidades que superan sus precios récord también se encuentra Andalucía. La comunidad autónoma alcanzó en enero de 2026 una valoración media de 2.775 euros por metro cuadrado tras registrar un incremento interanual del 24,5%. Por su lado, Baleares se posiciona como la comunidad con el precio más elevado del país, con 5.293 euros y un crecimiento interanual del 14,4%, mientras que la Comunidad Valenciana registra un precio de 2.634 euros y un incremento interanual del 23,8%. Por su parte, Madrid alcanza los 5.225 euros, con una subida interanual del 19,6%. Se trata del segundo precio más elevado del país, solo por detrás de Baleares.

Entre las autonomías que no han alcanzado su máximo en las valoraciones de compraventa de viviendas registrado durante el boom inmobiliario, Aragón registra un precio medio de 1.881 euros por metro cuadrado y una variación interanual del 7,8%. Sin embargo, se mantiene un 39,4% por debajo del máximo alcanzado en mayo de 2007. Por su parte, Asturias alcanza los 2.233 euros, con una subida interanual del 23,3%, pero todavía se sitúa un 23,9% por debajo de su techo de junio de 2007. Igualmente, Cantabria, con 2.519 euros y un incremento del 19,0% interanual, registra un precio que es un 12,1% inferior del máximo registrado en septiembre de 2007.

En el ámbito de las capitales de provincia, enero de 2026 deja otros máximos históricos relevantes. Alcanzan su techo de la serie este mes: San Sebastián, con 7.156 euros por metro cuadrado; Madrid capital (6.465); Palma de Mallorca (5.219); Málaga capital (4.262); Valencia capital (3.573); A Coruña (3.427), y Las Palmas de Gran Canaria (3.078 euros).