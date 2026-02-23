Hacienda lo hace oficial: estos contribuyentes canarios deberán presentar la Declaración de la Renta por primera vez este año

La campaña de la Renta 2026 está a punto de comenzar y algunos contribuyentes canarios tendrán que presentar la Declaración por primera vez. Así lo ha comunicado la Agencia Tributaria, que ha detallado qué ciudadanos estarán obligados este año a cumplir con esta obligación fiscal, aunque hasta ahora no tuvieran que hacerlo.

El próximo 8 de abril, la Agencia Tributaria abrirá el plazo para presentar la Declaración de la Renta por internet. A partir de esa fecha, se irán habilitando progresivamente otros canales, como la atención telefónica y presencial, para facilitar el trámite. La campaña permanecerá abierta hasta el 30 de junio, fecha límite para presentar la Renta 2026 correspondiente al ejercicio 2025.

Este es el calendario oficial de la Campaña de la Renta 2026:

8 de abril: Inicio de la campaña. Se abre el plazo para acceder al borrador y presentar la declaración de forma online (a través de Renta WEB o la app de la Agencia Tributaria).

Inicio de la campaña. Se abre el plazo para acceder al borrador y presentar la declaración de forma (a través de Renta WEB o la app de la Agencia Tributaria). 29 de abril: Se abre el plazo para pedir cita previa para la atención telefónica (tienes hasta el 29 de junio para solicitarla).

Se abre el plazo para pedir (tienes hasta el 29 de junio para solicitarla). 6 de mayo: Comienza el periodo para que la Agencia Tributaria te confeccione la declaración por teléfono .

Comienza el periodo para que la Agencia Tributaria te confeccione la declaración por . 29 de mayo: Se abre el plazo para pedir cita previa para la atención presencial en oficinas (también hasta el 29 de junio).

Se abre el plazo para pedir en oficinas (también hasta el 29 de junio). 1 de junio: Arranca la atención presencial . Podrás acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria para que te ayuden a hacerla en persona.

Arranca la atención . Podrás acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria para que te ayuden a hacerla en persona. 25 de junio: Último día para presentar la declaración si el resultado te sale a ingresar (a pagar) y quieres domiciliar el pago en tu cuenta bancaria.

Último día para presentar la declaración si el resultado te sale a ingresar (a pagar) y quieres en tu cuenta bancaria. 30 de junio: Fin de la campaña . Es el último día para presentar cualquier tipo de declaración (a devolver, negativa o a ingresar sin domiciliación del primer pago).

. Es el último día para presentar cualquier tipo de declaración (a devolver, negativa o a ingresar sin domiciliación del primer pago). 5 de noviembre: Si la declaración te salió a pagar y decidiste fraccionar el pago en dos, este es el último día para abonar el segundo plazo (el 40% restante).

Apunta muy bien estas fechas para que no se te pasen y acabes con una multa de Hacienda.

Estos son los nuevos contribuyentes canarios que deben presentar la Declaración de la Renta

A partir de este año, miles de personas que hasta ahora no estaban obligadas, deberán presentar su declaración, según las nuevas condiciones que afectan a trabajadores, perceptores de ayudas públicas, autónomos e inversores.

Uno de los cambios clave afecta a los umbrales de ingresos. Desde este ejercicio estarán obligados a presentar la declaración:

Quienes hayan cobrado más de 22.000 euros anuales de un solo pagador .

. Quienes superen los 15.876 euros con dos o más pagadores, siempre que el segundo y los restantes aporten más de 1.500 euros en conjunto.

Este ajuste amplía el número de trabajadores que deberán declarar, especialmente aquellos con contratos temporales, cambios de empleo durante el año o situaciones de pluriempleo.

Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y autónomos están obligados

Más allá del nivel de ingresos, hay colectivos que están obligados a presentar la renta en todos los casos, aunque no alcancen los límites generales. Entre ellos se encuentran:

Todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital: sin importar la cantidad percibida

sin importar la cantidad percibida Todos los trabajadores autónomos: independientemente de si tienen ingresos altos o bajos, con actividad continuada o puntual.

También deberán presentar la declaración quienes hayan realizado operaciones de inversión, aunque no tengan salarios elevados. La norma general establece la obligación de declarar cuando se produzcan:

Más de 1.000 euros en plusvalías efectivas.

Más de 500 euros en pérdidas patrimoniales.

En determinados casos específicos, el límite de plusvalías puede elevarse hasta 1.600 euros, lo que obliga a revisar con detalle las operaciones financieras realizadas durante el año.

Los expertos fiscales recuerdan que, aunque en algunos casos no existe obligación legal de hacerla porque no se alcanzan los límites, presentar la Declaración de la Renta suele compensar en muchos casos, porque permite recuperar retenciones indebidas, aplicar deducciones autonómicas o beneficiarse de bonificaciones que no se aplican automáticamente.