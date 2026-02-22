Tradición canaria con mirada sostenible e innovadora

En Arucas se asienta una de las industrias más emblemáticas del Archipiélago. La Isleña no es solo una marca histórica, es parte del patrimonio alimentario de Canarias y un ejemplo de cómo la tradición puede evolucionar sin perder su esencia. Con más de 150 años de trayectoria, esta empresa asociada a Asinca ha sabido mantener la confianza de generaciones de consumidores mientras adapta su modelo productivo a los retos actuales de sostenibilidad, innovación y vida saludable.

Durante 2025, La Isleña reforzó su compromiso con el bienestar y la vida activa mediante el patrocinio de la ‘La Isleña Trail del Norte’, celebrada el 1 de noviembre de 2025. Esta iniciativa fue una declaración de intenciones que conecta sus productos con un estilo de vida equilibrado, cercano a la naturaleza y profundamente arraigado al territorio. La marca traslada así su experiencia de consumo a un entorno saludable, reforzando valores como el deporte, el cuidado personal y la cohesión social.

La innovación es otro de los pilares estratégicos de La Isleña. En colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias, la empresa ha desarrollado una nueva pasta elaborada con espirulina, una microalga de alto valor nutricional producida en las Islas. Este proyecto, que combina saber hacer tradicional con investigación en biotecnología azul, culminará este año con su lanzamiento en el mercado. Se trata de una apuesta clara por responder a un consumidor cada vez más consciente, que demanda productos saludables, sostenibles y de proximidad sin renunciar a la calidad.

La Isleña ha incorporado en los últimos años instalaciones fotovoltaicas que permiten un autoconsumo del 12 por ciento de la energía, reduciendo emisiones de CO2₂ y alineando su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A ello se suma el impulso de envases reciclables y su participación activa en la economía circular, demostrando que una industria centenaria puede ser también un agente de cambio responsable.

Elegir La Isleña es apostar por producto local, por empleo, por identidad y por un modelo industrial comprometido con Canarias.