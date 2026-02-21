El Estatuto de los Trabajadores los confirma: el error que hace que muchos canarios se queden sin vacaciones de Semana Santa y sin trabajo

Muchos trabajadores canarios ya están planificando sus vacaciones de este año cuando, en el último momento, reciben una noticia inesperada, la empresa se las cancela. Aunque para muchos resulte sorprendente, esta situación puede ser legal en determinados casos. Por ello, el abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado qué derechos y obligaciones tienen los empleados, ya que una mala gestión puede acabar sin vacaciones, con el dinero de las reservas perdido e incluso con un despido.

La cancelación de las vacaciones en el último momento se ha convertido en un problema frecuente para muchos trabajadores en Tenerife. La decisión unilateral de algunas empresas de suspender los días libres no solo genera frustración, sino también consecuencias económicas y legales que no siempre se conocen.

PI STUDIO

Lorente explica esta situación común: el empleado tiene aprobadas las vacaciones, ha reservado vuelos, hoteles o actividades y, el último día antes de marcharse, la empresa le comunica que esas vacaciones quedan canceladas. "Esto, además de una faena brutal, te puede acarrear más problemas si no reaccionas correctamente", advierte el abogado.

Tú te puedes ir, pero tiene muchas consecuencias

Uno de los errores más frecuentes es decidir marcharse de vacaciones ignorando la orden de la empresa. Aunque pueda parecer una respuesta lógica ante el perjuicio sufrido, esta decisión puede tener consecuencias graves.

PI STUDIO

Juanma Lorente explica que, si el trabajador se ausenta sin autorización, la empresa puede aplicar un despido disciplinario, que conlleva la pérdida total de la indemnización. Esto se basa en que se está produciendo el incumplimiento grave de las obligaciones laborales.

La solución es muy simple y puedes ganar mucho dinero

Frente a esta situación, el abogado plantea una solución, poco ortodoxa pero efectiva: "Yo no me iría de vacaciones, perdería el dinero de las reservas, ya sea de hotel, vuelo, actividades, lo que sea, pero demandaría a la empresa".

Esta opción permite al trabajador reclamar daños y perjuicios por todo el dinero perdido como consecuencia de la cancelación injustificada de las vacaciones. La clave está en poder demostrar que los días libres estaban concedidos previamente y que la anulación se produjo sin una causa objetiva y justificada.

Las empresas alegan necesidades organizativas o picos de trabajo, pero eso no siempre justifica legalmente la suspensión de unas vacaciones ya autorizadas, especialmente cuando se sufre perjuicio económico.

Así puedes disfrutar de tus vacaciones sin tener problemas con tu empresa / 5

La Ley está del lado de los trabajadores

Las normativas en materia de derecho laboral respaldan a los empleados. El artículo 38.8 Estatuto de los Trabajadores exige que el trabajador conozca sus fechas de vacaciones al menos dos meses antes de su comienzo. Una cancelación a falta de pocos días es una excepción que debe estar muy bien justificada.

La empresa no puede cancelar vacaciones sin alegar motivo, y debe acreditar necesidades organizativas o de producción graves e imprevisibles. Si tu jefe te cancela legalmente las vacaciones, está obligado a compensarte económicamente por todos los gastos que ya hayas pagado, siempre que presentes un justificante.

Por eso, "si a ti te da igual que te despidan, tira, pero que sepas que te puedes enfrentar a esto", concluye un Juanma Lorente que deja claro que hay una gran solución a este problema que le ocurrirá a muchos trabajadores tinerfeños.