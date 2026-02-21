El precio de la gasolina y diésel hoy sábado: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Güímar, en la isla de Tenerife. Allí, la estación OCÉANO de Polígono Industrial Valle de Güimar, tiene el gasoil a 0,979€ el litro. En Arafo, Tenerife, la estación de servicio PLENERGY, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,979€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Hoy, sábado 21 de febrero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Güímar, en la estación de servicio OCÉANO, Polígono Industrial Valle de Güimar, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PLENERGY de Arafo en la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO de Polígono Industrial Valle de Güimar en el municipio de Güímar a 0,979€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en Arafo a 0,979€ el litro de Gasóleo A.

La estación OCÉANO de Polígono Industrial Valle de Güimar en el municipio de Güímar es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N del municipio de Arafo a 0,969€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

Para llenar el tanque hoy sábado 21 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,149€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,355€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,369€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,165€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,255€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy sábado 21 de febrero, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,302€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,349€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,569€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,569€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,324€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,369€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

Para llenar el tanque hoy sábado 21 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,339€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Avenida de Colón, donde la estación de SAN SEBASTIAN ofrece la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,445€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En Alajeró, Carretera TF-713 km 38, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,479€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,359€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde se puede encontrar el gasoil a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,995€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,110€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde está a 0,984€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación OCÉANO TACO que tiene la Gasolina 95 a 0,989€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,109€ el litro de Gasolina 98 en la estación PCAN. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,119€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida Los Menceyes, 223, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 0,984€ el litro. La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,989€ el litro.

