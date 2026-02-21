La Cámara ayuda a las empresas en su digitalización

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife celebrará la ‘Semana de la Digitalización con Kit Digital’ para ayudar a las empresas de la provincia a abordar su transformación digital de forma práctica, comprensible y adaptada a la realidad de las pymes, micropymes y personas autónomas. Las jornadas, enmarcadas dentro de las acciones de la Oficina Acelera Pyme, se desarrollarán desde el 23 hasta el 27 de febrero, a partir de las 10:00 horas, en modalidad online.

El programa de la propuesta ha sido diseñado para dar respuesta a los principales retos digitales, combinando estrategia, herramientas digitales y adaptación normativa.

A lo largo de cinco sesiones, las personas asistentes podrán descubrir cómo iniciar su proceso de digitalización, mejorar la presencia online, crear contenidos con ayuda de la inteligencia artificial, adaptarse a la factura electrónica y vender online de forma sencilla y eficaz, apoyándose en las soluciones digitales disponibles dentro del Kit Digital.

Un programa 360º

La jornada inaugural, que tendrá lugar el lunes, 23 de febrero, se centrará en cómo iniciar la transformación digital de una pyme aprovechando las oportunidades de este programa de ayudas. Para ello, la socia de la empresa Aumenta Digital Alicia Puga explicará de manera práctica qué implica digitalizar un negocio y cómo organizar este proceso paso a paso.

Seguidamente, el martes 24, la ponente pondrá la atención en la visibilidad online, mostrando estrategias y canales que realmente generan impacto para cada tipo de negocio.

La creación de contenidos mediante inteligencia artificial será el tema sobre el que versará la jornada del miércoles 25. En esta sesión, que impartirá el experto en Posicionamiento y Publicidad Digital de Aumenta Digital, Nicolás Millán, se mostrará cómo utilizar herramientas de IA para generar textos, imágenes y planificar contenidos de forma eficiente, integrando estas soluciones dentro de una estrategia digital apoyada en el Kit Digital.

El jueves 26 se dedicará a la factura electrónica y al reglamento Veri*Factu, temas que generan muchas dudas entre las pymes. La jornada ofrecerá claridad sobre la normativa vigente, los plazos establecidos hasta 2027 y cómo cumplir con las obligaciones legales mediante soluciones digitales subvencionables.

El ciclo de sesiones concluirá con un taller sobre comercio electrónico, enseñando cómo vender online sin complicaciones, elegir las plataformas más adecuadas y sacar partido al Kit Digital para mejorar la competitividad.

Facilitar la adopción de soluciones digitales

La iniciativa pretende que las empresas asistentes adquieran conocimientos para tomar decisiones sobre su transformación digital de forma exitosa. Las personas interesadas en conocer más información sobre estas actividades pueden contactar e informarse en el correo electrónico oap@camaratenerife.es, en el teléfono 922 100 400 o también en la página web www.camaratenerife.com.

Las Oficinas Acelera Pyme para Kit Digital puestas en marcha por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la colaboración de Cámara de España, tienen como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos.

Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.