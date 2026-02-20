Red Eléctrica admite que el 75% de los nudos de su red están saturados y en ellos ya no puede dar más permisos para conectarse

Red Eléctrica de España (REE) pone negro sobre blanco y de manera pública el estado de saturación actual de su red de transporte de alta tensión, cumpliendo el plazo al que le obligaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que expiraba al mediodía de este viernes. El gestor de la red de transporte ha desvelado que el 75% de los nudos nudos del mallado de alta tensión ya no tiene capacidad para conectar a nuevos consumidores.

Los datos de los mapas publicados por Red Eléctrica -compañía semipública con una participación estatal del 20%- desvelan que la red de transporte “aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos que podrá ser otorgada bien a través del criterio general de prelación o mediante concurso”. Sólo uno de cada cuatro nudos (los puntos de interconexión donde convergen varias líneas y/o transformadores u otras instalaciones) puede atender todavía nuevas peticiones de conectarse por parte de grandes consumidores.

Red Eléctrica ha confirmado que actualmente ha otorgado ya permisos de acceso y conexión para 129.000 megavatios (MW) de plantas de generación eólicas y fototoltaicas, otros 16.000 MW para instalaciones de almacenamiento (grandes baterías, singularmente) y también 19.000 MW de instalaciones de demanda. De estas últimas, desde 2022, fecha en que se aprobó la última planificación vigente, se han otorgado 11.800 MW de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto aún en servicio. Y a esto se suma los 7.100 MW de demanda conectada a la red con anterioridad.

En las últimas semanas, Red Eléctrica y las grandes eléctricas vienen protagonizando un choque frontal por el control de las redes y sobre cómo abordar su necesaria ampliación en un momento en que se está constatado la falta de capacidad y la saturación para atender el aluvión de peticiones de la industria y grandes tecnológicas para conectarse. Red Eléctrica tiene reservado en régimen de monopolio la gestión de la red de transporte (el gran mallado de alta tensión), mientras que son las eléctricas las que se encargan de las redes de distribución (las que acaban llegando hasta las viviendas). En ambos casos, las compañías reciben una retribución que pagan todos los clientes con el recibo de la luz.

Inicialmente, Red Eléctrica debía publicar los mapas de capacidad el pasado 2 de febrero, pero pidió un aplazamiento de tres meses (que la CNMC acabó rechazano e imponiendo su publicación este viernes) por la “falta de acuerdo” entre la propia REE y las distribuidoras sobre la potencia solicitada, la concedida y la pendiente en tres cuartas partes de los nudos de la red de alta tensión. Ambas partes han avanzado en esa búsqueda de acuerdos, pero sólo lo han conseguido para un 45% de los nudos de momento.

