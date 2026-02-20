Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy viernes en tu municipio

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Arafo, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, tiene el gasoil a 0,979€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Arafo, en la estación PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde el diésel está a 0,979€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 0,985€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy viernes 20 de febrero, está en Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar, en la estación OCÉANO, donde está a 0,969€ el litro. La otra opción está en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, a 0,969€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,100€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,165€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,355€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,369€ el litro.

La Palma tiene hoy, viernes 20 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,149€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,245€.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,324€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,369€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,569€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,569€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 20 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,302€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,359€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,359€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,369€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,445€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 20 de febrero, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,995€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,110€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,182€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA LOS MAJUELOS a 1,059€ el litro en Avenida Los Majuelos, 26.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este viernes 20 de febrero está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 0,985€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación DISA LOS MAJUELOS a 1,059€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Majuelos, 26.

