El SEPE lo multa y se queda sin paro por hacer esto: un desempleado canario pierde el subsidio por no presentar este papel a tiempo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene un control estricto sobre los desempleados canarios para evitar que compatibilicen de forma indebida el subsidio por desempleo con otros ingresos, incumpliendo la normativa vigente. Por este motivo, el organismo establece distintas categorías de infracciones que los beneficiarios deben conocer y respetar para no cometer irregularidades que puedan derivar en sanciones o la pérdida del subsidio.

Cobrar el paro no es solo un derecho, también conlleva una serie de obligaciones legales que muchos desempleados desconocen. El SEPE puede aplicar sanciones que van desde la suspensión temporal del cobro hasta la extinción total de la prestación, obligando incluso a devolver el dinero recibido.

La clave está en que el sistema es progresivo y acumulativo. Los errores se castigan cada vez con mayor dureza y la reincidencia puede acabar dejando al beneficiario sin paro.

Infracciones muy graves: pérdida total inmediata del paro

Existen determinadas conductas que el SEPE considera líneas rojas. Cometer una sola de estas infracciones supone la extinción automática de la prestación o del subsidio, sin posibilidad de recuperación.

Entre los casos más graves se encuentra:

Trabajar y cobrar el paro a la vez sin comunicarlo: Da igual que sea un empleo sin contrato, trabajos puntuales o ingresos 'en negro'. Cualquier actividad laboral incompatible con la prestación se considera fraude.

Da igual que sea un empleo sin contrato, trabajos puntuales o ingresos 'en negro'. Cualquier actividad laboral incompatible con la prestación se considera fraude. Falsear documentos o datos para acceder o mantener la ayuda, como simular contratos, manipular certificados o declarar información económica incorrecta.

para acceder o mantener la ayuda, como simular contratos, manipular certificados o declarar información económica incorrecta. No comunicar cambios económicos o familiares: Recibir una herencia, un premio, ingresos por alquileres o dejar de cumplir el requisito de carencia de rentas obliga a informar al SEPE. Si no se hace y se sigue cobrando, la consecuencia es la pérdida total del derecho.

Recibir una herencia, un premio, ingresos por alquileres o dejar de cumplir el requisito de carencia de rentas obliga a informar al SEPE. Si no se hace y se sigue cobrando, la consecuencia es la pérdida total del derecho. Pago único del paro para emprender y destinan ese dinero a fines distintos a los declarados también se enfrentan a la extinción de la prestación y a la devolución íntegra de las cantidades cobradas.

En todos estos casos, cuando el SEPE detecte que has cometido una ilegalidad, te quitarán el subsidio de inmediato si no logras justificar que la situación real no era así.

Infracciones graves: repetir varias veces te dejará sin subsidio

Las infracciones graves no suelen implicar la pérdida inmediata del paro, pero sí son especialmente peligrosas porque la reincidencia conduce a la extinción definitiva.

En este grupo de infracciones graves está:

Rechazar una oferta de empleo considerada adecuada: es una de las conductas más repetidas por los parados, y el grado de sanción depende del perfil profesional del desempleado. Si el trabajo encaja con la formación y experiencia y no existe una causa justificada, el SEPE puede sancionar.

es una de las conductas más repetidas por los parados, y el grado de sanción depende del perfil profesional del desempleado. Si el trabajo encaja con la formación y experiencia y no existe una causa justificada, el SEPE puede sancionar. No acudir o abandonar cursos de formación, programas de empleo u acciones de orientación laboral asignadas por el SEPE. Estas actividades son obligatorias mientras se cobra la prestación.

asignadas por el SEPE. Estas actividades son obligatorias mientras se cobra la prestación. No comparecer ante el SEPE cuando se recibe una citación oficial para controles, entrevistas o trámites administrativos.

cuando se recibe una citación oficial para controles, entrevistas o trámites administrativos. No renovar la demanda de empleo: si no sellas el paro una vez no pasa nada, porque está considerado como una infracción leve. Sin embargo, si esta conducta se repite se convierte en un problema serio. La acumulación de olvidos puede escalar rápidamente hasta la pérdida total del subsidio.

En estos casos, si las cometes una vez no pasa nada, pero tras varias sanciones te quedarás sin paro. Según el SEPE, en el caso de las infracciones graves, bastan tres para extinguir definitivamente el derecho al subsidio.

Viajar al extranjero: uno de los errores más comunes

Salir de España mientras se cobra el paro es uno de los motivos más frecuentes de sanción en los últimos años, especialmente cuando las autoridades de varios países colaboran para evitar este tipo de fraudes.

Cuando hagas un viaje corto, estancias inferiores a 15 días según el organismo, deben notificarse. No hacerlo puede considerarse infracción grave o muy grave, dependiendo del tiempo fuera y de si existe reincidencia.

El SEPE dice que cualquier salida al extranjero debe comunicarse siempre. Si el viaje supera los 15 días naturales al año sin autorización, la consecuencia es la extinción total de la prestación.

El sistema sancionador del SEPE es progresivo. Una infracción leve puede acabar provocando la pérdida total si se repite varias veces en menos de un año. Además de dejar de cobrar, en los casos más graves el SEPE puede exigir la devolución de todas las cantidades cobradas indebidamente y excluir al beneficiario del acceso a nuevas ayudas de empleo durante un año.

Un error por desconocimiento puede acabar costando miles de euros y la pérdida total del paro. Así que si tu situación laboral y personal cambia, informa al SEPE para no perder este derecho en el futuro.