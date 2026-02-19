Tus pedidos de AliExpress, Shein o Temu serán más caros: la Unión Europea aprueba una tasa que llegará a Canarias a partir de este día de 2026

Las compras baratas en plataformas como AliExpress, Temu o Shein podrían tener los días contados. La Unión Europea ha planteado la implantación de un arancel para las importaciones de paquetes con un valor inferior a 150 euros, un cambio que busca reforzar el control aduanero y fiscal sobre este tipo de envíos.

Los consumidores canarios se verán afectados por los nuevos costes y trámites adicionales al comprar en estas plataformas, que variarán en función de cómo se aplique finalmente la medida. El objetivo de la UE es combatir la competencia desleal que hay entre los productos producidos y vendidos en estos países asiáticos y los del propio territorio europeo.

Así es el arancel que se aplicará en 2026

La Unión Europea ha aprobado una profunda reforma aduanera que introduce un nuevo arancel fijo de 3 euros por envío para los envíos procedentes de países extracomunitarios, una medida conocida popularmente como la 'tasa Shein'. Esto puede provocar que comprar ropa barata, gadgets o pequeños accesorios en plataformas de comercio electrónico chinas deje de ser tan rentable.

De esta manera se pretende frenar el enorme volumen de paquetes de bajo coste que llegan a Europa y que hasta ahora se beneficiaban de importantes exenciones fiscales. La tasa afecta a cualquier envío desde fuera de la UE, especialmente desde China, Estados Unidos o Reino Unido tras el Brexit.

¿Cuándo entra en vigor la nueva 'tasa Shein'?

La medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y afectará a todos los pedidos con un valor inferior a 150 euros procedentes de fuera de la Unión Europea. Hasta ahora, estas compras estaban exentas de aranceles y solo pagaban el impuesto correspondiente, lo que permitía precios muy bajos.

Con la nueva normativa, esa exención desaparece. Cada pedido tendrá un recargo de 3 euros. Además, Bruselas estudia implantar también a partir de noviembre de 2026 una tasa extra de gestión de 2 euros por paquete, destinada a cubrir los costes administrativos de controlar más de 4.000 millones de envíos anuales.

La Comisión Europea justifica la decisión en tres grandes motivos:

Competencia desleal que sufren los comercios locales frente a plataformas que venden sin asumir los mismos costes fiscales. Control de seguridad, tras detectarse productos que no cumplen la normativa europea. Fraude en la declaración del valor, una práctica habitual para esquivar controles aduaneros.

Para los consumidores canarios, el efecto será directo, porque cada prenda, accesorio o dispositivo comprado en estas plataformas costará más, lo que acaba con la ventaja de pedir muchos productos pequeños a precios muy bajos.

A partir de julio de 2026 comprar en plataformas de comercio electrónico chino dejará de ser tan barato para los canarios.