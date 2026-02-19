Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeSucesos en TenerifeGarajes activo de lujoMultas de la Guardia CivilSubida tarifas AenaEntierro de la sardina
instagramlinkedin

Alto tribunal

El TS avala que el consorcio húngaro acceda a información reservada que motivó el veto a su OPA en Talgo

El Supremo argumenta que vetar el acceso a la información reservada a Ganz Mavag vulnera los principios de igualdad de armas y el derecho a la tutela judicial efectiva

Vista de la planta principal de Talgo en Rivabellosa (Álava).

Vista de la planta principal de Talgo en Rivabellosa (Álava). / lrico / EFE

EP

Madrid

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso del Estado y ha reiterado el derecho de Ganz Mavag, el consorcio húngaro al que el Gobierno prohibió comprar Talgo en 2024, a acceder a los documentos que se calificaron como 'reservados' en el expediente que motivó el veto a esa Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Según la última sentencia, fechada el pasado 29 de enero y consultada por Europa Press, mantener ese veto al acceso de la información reservada por parte de Ganz Mavag "vulneraría los principios de igualdad de armas y de contradicción, así como el derecho a la tutela judicial efectiva".

Este último fallo responde a un recurso presentado por el Abogado del Estado contra una providencia del pasado mes de diciembre, en la que se requería al Gobierno que pusiese a disposición de las distintas partes involucradas en la OPA toda la información que motivó la decisión de vetar la operación, incluida la reservada y siempre excluyendo la elaborada por Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El recurso pedía, en concreto, que los húngaros no pudiesen acceder a esa información, ya que uno de los motivos del Gobierno para prohibir que comprasen Talgo respondía a razones de "seguridad nacional".

Sin embargo, la otra parte, Pegaso Transportation International --sociedad formada por el fondo inglés Trilantic, la familia Oriol (fundadores de Talgo) y la familia Abelló, que controlaban el 40% del capital del fabricante de trenes y estaban dispuestos a vender su parte a Ganz Mavag-- sí iba a poder acceder a la información.

Noticias relacionadas

"El derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad de armas entre las partes se menoscabarían respecto de la parte codemandada de impedírsele el acceso a unos documentos del expediente administrativo en los mismos términos y condiciones que las otras partes procesales sin que existan razones que lo justifique", argumenta el Supremo respecto a esa diferencia en el acceso a la información.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents