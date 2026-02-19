Repsol gana un 8% más en 2025, hasta los 1.899 millones de euros

Repsol obtuvo un resultado neto de 1.899 millones de euros en 2025, un 8,1% más que el año anterior, en un contexto marcado por la volatilidad en los mercados energéticos, que lastraron el precio del crudo de referencia y la incertidumbre geopolitica. El resultado neto ajustado, que mide específicamente la gestión ordinaria de los negocios, se situó en 2.568 millones de euros, lo que representa un descenso del 15,1% respecto a 2024.

La petrolera ha anunciado su compromiso de destinar cerca de 1.900 millones de euros a retribuir a sus accionistas, con el objetivo de distribuir 1,051 euros brutos por acción de dividendo en efectivo en 2026, un 7,8% más que en 2025, incluyendo los 0,5 euros abonados en enero de 2026. Además, el Consejo de Administración aprobó este miércoles un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de reducir capital social.

La compañía ha cambiado en la que valora la participación de otras empresas en su negocio debido a que cada vez cuenta con más socios minoritarios en los segmentos de exploración y producción y generación baja en carbono, así como por la mayor relevancia de las sociedades de control conjunto (joint ventures). El cambio afecta principalmente al resultado neto ajustado de su división de exploración y producción (Upstream), en la que el fondo EIG Global Energy Partners tiene un 25% de participación, pero no modifica el resultado neto.

De esta forma, en el último año ese negocio registró un resultado de 957 millones de euros en 2025, un 6,9% menos que hace un año debido a la volatilidad de los precios de la energía y la depreciación del dólar frente al euro. Durante el ejercicio, se completó la salida de Colombia e Indonesia para concentrar las operaciones en geografías con mayores ventajas competitivas, como Estados Unidos. En este país, considerado clave, Repsol ha seguido fortaleciendo su posición con el inicio de la producción de petróleo en Leon-Castile.

En el área de refino (industrial), la compañía obtuvo un resultado de 963 millones de euros, un 33,4% menos, por la volatilidad de las materias primas, los menores resultados del negocio químico y los efectos del apagón general ocurrido en España el pasado 28 de abril. En cambio, en la segunda parte del año, el momento positivo del refino le permitió capturar mayores márgenes y obtener un resultado en el cuarto trimestre de 423 millones de euros, 168 millones más que en el mismo periodo del año anterior (+66%).

En clientes, el resultado neto ajustado ascendió a 754 millones de euros en 2025, un 17,1% superior al de 2024, con un Ebitda de 1.423 millones (+20%), lo que supone alcanzar dos años antes el objetivo marcado para 2027 y demostrando "el dinamismo del negocio de estaciones de servicio y la contribución creciente de una amplia oferta energética". El número de estaciones de servicio con Diésel Nexa de origen 100% renovable en España y Portugal alcanzó los 1.558 puntos a finales de 2025, con ventas superiores a 248 millones de litros.

En el negocio de generación baja en carbono, el resultado neto ajustado se situó en 53 millones de euros, 77 millones más que en 2024, debido a una mayor producción en los activos eólicos y solares y una contribución mayor de los ciclos combinados.