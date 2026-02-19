Originia Foods recomienda el consumo de la leche condensada tradicional

La empresa agroalimentaria Originia Foods lanza una campaña de comunicación en Canarias con el objetivo de concienciar al consumidor sobre las características y beneficios del uso de la leche condensada tradicional,la de siempre.

Con la campaña Elige lechecondensadatradicional.es se pone el foco en los beneficios del consumo de un producto de gran calidad y elaborado 100% con leche frescade vaca.

La elaboración de la leche condensada parte de la leche fresca de vaca a la que se añade azúcar y se le extrae aproximadamente el 60% de su agua, resultando así un producto espeso, cremoso y muy dulce que se puede conservar durante mucho tiempo envasado.

En el mercado existen otros productos similares que no son equivalentes a la leche condensada y que se han introducido en el mercado bajo esa idea, como los preparados lácteos que se elaboran mezclando leche en polvo con agua y azúcar.

Por lo tanto, la leche condensada tradicional lo es tanto por sus ingredientes como por un proceso que se ajusta a la legislación, y su etiquetado así lo certifica.

Cumpliendo las normativas:

1. Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

2. Real Decreto 1054/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad para determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana.

Textura, sabor y consistencia harán que las recetas de los usuarios de la leche condensada de toda la vida, mantengan la esencia tradicional del producto, ya que es un ingrediente fundamental para postres como flanes, tartas y helados, gracias a su textura y sabor, además de usarse para endulzar el café o acompañar frutas.

Las recetas de toda la vida se hacen con lechecondensadatradicional.es