La gasolina más barata de este jueves en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Polígono Industrial Valle de Güimar del municipio de Güímar es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,969€. La segunda opción más económica de la provincia está en Arafo, en la isla de Tenerife, estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Arafo, isla de Tenerife, estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N. Allí tiene un precio de 0,979€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 0,985€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 19 de febrero, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,100€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Adeje, isla de Tenerife, en Autopista TF-1, cruce La Caleta. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,100€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,100€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 19 de febrero, está en Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar, en la estación OCÉANO, donde está a 0,969€ el litro. La otra opción está en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, a 0,969€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arafo, en la estación PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde el diésel está a 0,979€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 0,985€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La Palma tiene hoy, jueves 19 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,149€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,245€.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,165€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,355€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,324€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,379€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,559€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,559€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 19 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,302€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,445€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,369€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,369€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 19 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,359€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,110€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,995€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida El Paso, 108, en la estación CEPSA LOS ANDENES que tiene la Gasolina 95 a 1,039€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,110€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación SHELL LA LAGUNA, en Avenida Calvo Sotelo, con un precio de 1,139€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación CEPSA LOS ANDENES de Avenida El Paso, 108 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,038€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/02/2026 8:12:41]