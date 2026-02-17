Pedro Sánchez lo hace oficial: el Gobierno quiere aprobar una nueva rebaja de impuestos para estos propietarios canarios
La medida anunciada por el presidente de Gobierno permitiría a los caseros deducirse el 100 % del rendimiento del alquiler en el IRPF si mantienen el precio al renovar el contrato
Los propietarios canarios que tengan una vivienda en alquiler han recibido una gran noticia de Pedro Sánchez. El presidente de Gobierno anunció hace unas semanas la incorporación de nuevas bonificaciones fiscales en el IRPF para determinados caseros, siempre que cumplan requisitos vinculados al precio del alquiler y a la situación del mercado residencial. Estas medidas buscan incentivar rentas más asequibles y aumentar la oferta de vivienda en alquiler.
La nueva rebaja fiscal está dirigida a los propietarios de viviendas en alquiler que decidan no subir el precio a sus inquilinos. La medida, que todavía no ha entrado en vigor, se encuentra en fase de preparación y podría aprobarse en las próximas semanas mediante un real decreto-ley. El anuncio ha generado un fuerte interés tanto entre caseros como entre arrendatarios, ya que estos se podrían de estos beneficios por no subir el precio de las casas.
Así funciona la rebaja del IRPF para los propietarios
Según ha explicado el abogado Xabi Abat la propuesta del Gobierno consiste en permitir que los propietarios que renueven un contrato de alquiler sin incrementar la renta puedan aplicarse una deducción del 100 % en el IRPF sobre los rendimientos obtenidos por esa vivienda. Es decir, los ingresos procedentes del alquiler quedarían casi exentos de tributación si se cumplen las condiciones previstas.
La iniciativa aún no es definitiva y deberá concretarse en un texto legal. Por eso, conviene esperar a conocer la redacción final y los requisitos exactos que deberán cumplir los propietarios para beneficiarse de esta rebaja fiscal.
La medida anunciada por el Gobierno tiene como objetivo incentivar que los propietarios mantengan los precios del alquiler y frenar las subidas en un mercado tensionado. En términos prácticos, el beneficio fiscal funcionaría de la siguiente manera:
- La deducción se aplicaría al renovar el contrato de alquiler con el mismo inquilino.
- El propietario no debería subir el precio del alquiler respecto al contrato anterior.
- A cambio, podría deducirse el 100 % del rendimiento del alquiler en su declaración del IRPF.
De confirmarse, se trataría de una de las deducciones más importantes aprobadas hasta ahora en materia de vivienda. Esta nedida beneficiaría mucho a Canarias, donde los alquileres han experimentado fuertes incrementos en los últimos años.
Hasta que la norma se publique oficialmente, los propietarios deben actuar con cautela. La recomendación de los expertos es no tomar decisiones fiscales basadas únicamente en el anuncio y esperar a que la medida se apruebe y se detalle en el Boletín Oficial del Estado.
Si finalmente sale adelante, esta rebaja fiscal podría convertirse en un incentivo clave para muchos caseros canarios.
