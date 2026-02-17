El pueblo de la 'España vaciada' que va a volver a tener 2.000 vecinos: lo ha conseguido con inmigración y pisos 'low cost'

Paredes de Nava, una pequeña localidad a menos de 26 kilómetros de Palencia, una de las provincias de la 'España vaciada' que más problemas achaca de despoblación, ha puesto fin a su sangría: este mismo año confía en recuperar los 2.000 habitantes, una cifra que perdió hace más de diez años. Su caso, un rara avis en tierras de campo. ¿Su secreto? Atraer inmigración y un programa piloto para proveer de pisos baratos allí donde no hay ni siquiera un mercado del alquiler.

Todo comienza apenas en los años posteriores a la pandemia, cuando este pequeño municipio —conocido por ser uno de los mayores exponentes del Renacimiento— creó una oficina para la repoblación con ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En ese contexto, en el verano de 2024, el alcalde, Luis Calderón, conectó con TuTecho, una socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) que provee de viviendas a personas en situación de sinhogarismo, el primer gran casero social de España con 400 viviendas.

TuTecho terminó eligiendo Paredes de Nava para arrancar su primer programa de vivienda en zonas rurales, con el fin de atacar uno de los principales problemas que azotan buena parte del interior peninsular, la despoblación, primero con la compra de cuatro viviendas y más tarde con siete más. Esta localidad, una de las tantas que no ha dejado de perder habitantes en las últimas décadas, cuenta con un saldo vegetativo negativo, afronta alrededor de 40 fallecimientos al año y apenas 10 nacimientos, cifras que se han traducido en una pérdida continuada media de 25 residentes al año.

Crecimiento y preparados para superar los 2.000 habitantes

Ahora, todo ha cambiado y el pueblo crece al calor del 'boom' de inmigración que viven las principales ciudades del país. "Empezamos en 2020 acogiendo a 200 madres ucranianas y sus hijos", explica Calderón, que presume de que su oficina de repobladores surtió su efecto y ha logrado atraer 150 nuevos habitantes al pueblo. 49 de ellos han sido gracias a TuTecho, que ha comprado 11 viviendas en la localidad que alquila al Ayuntamiento, que a su vez las subarrienda a los nuevos residentes, el 75% de ellos extranjeros, la mayoría de Latinoamérica, Cuba o Argentina.

El regidor hace un llamamiento al resto de España: "La solución a los dos principales problemas del país, la vivienda y la inmigración —según el CIS—, está en el medio rural". En este sentido, Blanca Hernández, presidenta y fundadora de TuTecho, añade: "El proyecto de TuTecho Rural se inició en Paredes de Nava, pero hoy estamos ya en diez poblaciones colaborando con los ayuntamientos para que dispongan de un parque de vivienda en alquiler con el que repoblar sus municipios".

Es el caso de Sergio Zamora, cubano que emigró a España en la pandemia junto a su familia. Aunque en los primeros meses él y su familia se instalaron en Madrid, rápidamente se dieron cuenta que no era su lugar en el mundo. "Era todo lo que no queríamos, una ciudad cara e insegura", comenta. Poeta de profesión, fue el ganador del premio literario Jorge Manrique, natural de Paredes de Nava y origen de su conexión con la localidad, motivo por el que, con la colaboración del alcalde y la ONG Talento 58, se mudaron al municipio palentino, donde es el panadero, del que asegura ya "ser parte". "Un emigrante se justifica todos los días por qué ha dejado su país. Yo he dejado de hacerlo. Este es mi sitio", señala. Zamora no está solo, ahora le acompañan también algunos de sus hermanos.

Noticias relacionadas

"Empleo hay de sobra"

Contraintuitivamente, trabajo no falta en la provincia de Palencia. "Empleo hay de sobra, hay más de 1.200 sin cubrir, sin contar las necesidades sociosanitarias y de la Renault", exclama el alcalde. En esta provincia, la marca francesa produce varios de sus modelos híbridos y eléctricos. Adicionalmente, el municipio, que hasta ahora ha vivido principalmente de la agricultura y la ganadería —cuenta con uno de los tres lavaderos de lana que quedan en España, un matadero y una fábrica de curtido de pieles—, ve como el 'boom' se traslada también a la industria, ya que próximamente va a abrir sus puertas una fábrica de refinado de aceite de oliva, que generará 100 nuevos empleos. "Vamos a necesitar muchas más casas", remata Calderón entre risas.