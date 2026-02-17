El Gobierno lo hace oficial: 'regalará' 4.500 euros para que los canarios se puedan comprar estos coches

Los canarios que estén pensando en comprar un coche nuevo pueden solicitar este año una ayuda pública para la adquisición de vehículos eléctricos. El nuevo plan Auto+, gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, ofrece subvenciones a quienes cumplan los requisitos establecidos, con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible, acelerar la electrificación del parque móvil y reducir las emisiones. Estas son las condiciones para acceder a la ayuda en 2026.

El Plan Auto+ 2026 es una nueva línea de ayudas públicas destinada a facilitar la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables. El programa sustituirá al actual MOVES III, permitirá a los ciudadanos recibir hasta 4.500 euros por la adquisición de un vehículo nuevo, una cantidad que puede aumentar si se entrega un coche antiguo para la chatarra.

Así te puedes beneficiar de las ayudas para comprar un coche eléctrico / Archivo

Aunque las bases oficiales aún no se han publicado en el Boletín Oficial el Estado (BOE), el Ejecutivo ya ha adelantado los principales detalles del plan, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. La medida forma parte del Plan España + 2030 y cuenta con una dotación inicial de 400 millones de euros.

¿Qué es el Plan Auto Plus 2026?

El Plan Auto+ será el nuevo sistema estatal de incentivos para la compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y furgonetas eléctricas. A diferencia de programas anteriores, la ayuda se aplicará directamente en el momento de la compra, evitando que el comprador tenga que adelantar el dinero y esperar meses a recibir la subvención.

Según ha avanzado el Ministerio de Industria, la gestión será centralizada y digital, lo que permitirá eliminar diferencias entre comunidades autónomas y reducir trámites. Sin embargo, algunas comunidades podrían incluir bonos extraordinarios que complementen la ayuda, como es el caso de Navarra.

Aunque las cifras definitivas dependerán de la publicación oficial en el BOE, las ayudas del Plan Auto+ serían similares a las del MOVES III. Estas son las cantidades estimadas:

Hasta 4.500 euros para la compra de un turismo eléctrico sin achatarramiento.

para la compra de un turismo eléctrico sin achatarramiento. Hasta 7.000 euros si se entrega un vehículo antiguo para desguace.

si se entrega un vehículo antiguo para desguace. Hasta 9.000 euros para furgonetas eléctricas destinadas a uso profesional.

Las cuantías variarán en función del tipo de vehículo, su precio y el uso (particular o empresa).

Requisitos para acceder al Plan Auto+

Para poder beneficiarse de estas ayudas, los compradores deberán cumplir una serie de condiciones:

Estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

Ser residente en España.

Adquirir un vehículo nuevo que no supere los precios máximos fijados por el programa.

Comprar un modelo incluido en el listado de vehículos subvencionables.

La solicitud podrá realizarse directamente a través del concesionario o mediante la plataforma digital que habilite cada comunidad autónoma, aunque la gestión será estatal.

El Plan Auto+ 2026 todavía no ha sido publicado en el BOE, por lo que la información actual es provisional. Sin embargo, el Gobierno ha confirmado que el programa será retroactivo desde el 1 de enero de 2026, lo que permitirá solicitar la ayuda para compras realizadas desde esa fecha una vez se aprueben las bases legales.