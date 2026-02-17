Unos 120.000 canarios se benefician de la nueva subida del sueldo mínimo

Alrededor de 120.000 trabajadores en Canarias se beneficiarán de la octava subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Una cifra más que considerable –equivale a algo más del 15% de todos los empleados por cuenta ajena afiliados a la Seguridad Social en el Archipiélago, un total de 780.586 en cifras del mes pasado– que explica por qué el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, apuntó ayer a las Islas como una de las comunidades autónomas más beneficiadas por el alza del SMI, lo que, por otra parte, tiene mucho que ver con el hecho de que Canarias sea una de las regiones españolas con los sueldos más bajos. En cualquier caso, lo cierto es que esos en torno a 120.000 asalariados del Archipiélago, hasta cerca de 1,7 millones en todo el país, cobrarán en adelante un SMI de 1.221 euros brutos al mes, es decir, 17.094 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas –las 12 pagas mensuales más dos extraordinarias–.

El acto de la firma del acuerdo para la subida del SMI, en el que participaron ayer el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de los dos grandes sindicatos del país, Pepe Álvarez y Unai Sordo, de CCOO, no contó, eso sí, con representante alguno de la patronal. Se trata de un acuerdo, como ha ocurrido en las ocasiones precedentes –ya son ocho incrementos del SMI desde 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa–, que, de facto, está al margen de la mesa de concertación social, por cuanto no tiene el apoyo del empresariado.

La valoración de las patronales canarias de la CEOE

Desde la CEOE, y en particular desde sus dos patas en las Islas –la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)–, se alerta una vez más sobre las consecuencias que tendrá este nuevo aumento del salario mínimo no solo en las economías de las pequeñas y medianas empresas, por su menor margen para aplicar subidas en las nóminas, sino en el mismo empleo. ¿Por qué? Pues porque más allá de que las mejoras del SMI puedan o no destruir puestos de trabajo de forma digamos directa –por aquello de que una empresa pueda verse obligada a prescindir de uno de sus asalariados ante los mayores costes laborales–, sí pueden desembocar en que se creen menos empleos de los que cabría esperar en caso de que el SMI no subiese, dado que las empresas tal vez no puedan asimilar ese nuevo y mayor coste. Esta última posibilidad, a la que ha aludido incluso el Banco de España (BdE) en sus informes, resulta, eso sí, difícilmente medible, cuando no imposible.

Sea como sea, tanto Sánchez como Díaz capitalizaron ayer el acto de la firma del acuerdo con Álvarez y Sordo. El presidente del Gobierno no solo reprochó a la patronal su ausencia –«quiero dirigirme a aquellos que no están aquí y no participan en la firma del acuerdo; falta la patronal, y creo que su ausencia también dice mucho»–, sino que incluso fue algunos pasos más allá, casi hasta el abierto enfrentamiento: «¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, muy por encima de la media europea? ¿Dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récords año tras año?... Los buenos números no caen del cielo. Son posibles gracias al trabajo diario de millones de personas», continuó Sánchez. «Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más», exigió a los empresarios.

El acuerdo suscrito ayer eleva el salario mínimo en un 3,1% de cara a la totalidad de 2026, hasta situarse en esos 1.221 euros mensuales en catorce pagas. «Lo que hacemos es volver a mejorar la vida de la gente trabajadora de este país. Este gobierno es el de las personas trabajadoras», afirmó Yolanda Díaz en su discurso previo a la firma: «Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario y no de las herencias, quienes se han hecho a sí mismos. Esto es un proyecto de país. Nos estamos dirigiendo a los grandes olvidados», remachó.

Sobre la base de este nuevo acuerdo, suscrito –cabe insistir– sin contar con la conformidad de la patronal, la nueva cuantía del SMI supera en 37 euros al mes, o en 518 euros al año, el importe vigente en 2025, de 1.184 euros al mes o 16.576 euros anuales, siempre en cifras brutas.

En cuanto a la ‘hoja de ruta’ de Trabajo para el futuro, la ministra Díaz quiso mostrarse muy clara: «Vamos a seguir mejorando el bienestar de nuestra gente: el registro horario, la reducción de la jornada, el trabajo de la gente de la cultura... Vamos a seguir protegiendo frente al despido injusto y al que no tiene una buena regulación; y vamos a seguir regulando las plataformas, los algoritmos o la inteligencia artificial generativa para todos quienes quieren utilizar el avance tecnológico para volver al siglo XIX», subrayó. n