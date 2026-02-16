Yolanda Díaz propone una ayuda para los canarios nacidos entre 2005 y 2008: 550 euros al mes sin ningún requisito que cumplir

Yolanda Díaz ha planteado la creación de una nueva ayuda dirigida a jóvenes nacidos entre 2005 y 2008, con el objetivo de facilitar su emancipación mientras no logran acceder al mercado laboral. La propuesta, que por ahora se encuentra en fase de estudio, contempla una prestación de carácter universal para jóvenes de entre 18 y 21 años, lo que ha generado un intenso debate político y social sobre sus requisitos y financiación.

La Renta Básica Juvenil busca garantizar un ingreso mensual a todos los jóvenes en el inicio de su vida adulta. La medida fue presentada a finales de noviembre de 2025, y promete 550 euros al mes sin condiciones económicas, pero por ahora es solo una iniciativa política sin respaldo legal.

Así sería la Renta Básica Juvenil

La propuesta contempla una ayuda mensual fija de 550 euros dirigida a jóvenes de entre 18 y 21 años, con un enfoque claramente universal. Según Sumar, no dependería de los ingresos familiares ni de la situación laboral o académica del beneficiario y sería compatible con trabajar o estudiar.

La formación defiende que se trataría de un "derecho de ciudadanía" orientado a reducir la precariedad juvenil y a ofrecer una base económica mínima en una etapa clave marcada por salarios bajos, dificultad para acceder a la vivienda y dependencia familiar prolongada.

Estos son los requisitos previstos para acceder a la ayuda

La ayuda se presenta como una renta básica universal destinada a jóvenes. Esto hace que cuando se tramite, los requisitos planteados serían mínimos:

Tener entre 18 y 21 años .

. Residencia legal en España .

. Estar empadronado en algún municipio del territorio nacional.

en algún municipio del territorio nacional. No se exigirían requisitos de renta, patrimonio ni situación laboral.

Sería compatible con un salario o con estudios, sin pérdida de la ayuda por trabajar.

Desde el partido se señala que la Renta Básica Juvenil busca facilitar la emancipación temprana, reforzar el poder de negociación de los jóvenes frente a empleos precarios y permitir que puedan centrarse en su formación sin verse obligados a aceptar trabajos mal pagados.

Pese a su impacto mediático y al gran número de beneficiarios que tendría, la Renta Básica Juvenil no está aprobada ni se puede solicitar. Para que entrara en vigor tendría que negociarse dentro del Gobierno, incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, aprobarse en el Congreso y publicarse en el BOE.

Hasta que ese proceso no se complete, los 550 euros mensuales son solo una propuesta política y no un derecho reconocido.