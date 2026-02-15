Canarias enfila 2026 tras un alza de dos dígitos en el precio de la vivienda

El precio de la vivienda avanza sin freno y continúa sin mostrar ademán de cambiar su rumbo ascendente. El cierre de 2025 dejó un crecimiento de dobles dígitos en el Archipiélago, lo que mantiene viva la idea de que esta misma tendencia se extenderá en el actual ejercicio. En este contexto, la escasez de oferta sigue siendo el principal factor que empuja al encarecimiento del sector inmobiliario, pero pese a unos precios cada vez más elevados, la demanda es tan alta que continúa sosteniendo el dinamismo de las compraventas. Con todo, el mercado en las Islas empieza a mostrar ciertos síntomas de desaceleración tras varios años marcados por un auténtico boom en el número de operaciones.

El aumento de los precios de venta que sufrió Canarias en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior fue del 12,3%. Mientras que en el conjunto del país este incremento fue del 13,3%, según el último informe de la empresa de valoraciones y tasaciones especiales Tinsa by Accumin. De ese mismo estudio se desprende también que en varias comunidades hubo subidas interanuales particularmente elevadas, destacando Madrid (19,6%), Cantabria (15,8) y Comunidad Valenciana (15,9). En comparación con estas regiones, el comportamiento del Archipiélago, aunque también dinámico, se situó ligeramente por debajo de la media nacional, mostrando un alza más contenida aunque igualmente significativa dentro del actual ciclo expansivo del mercado residencial.

Entre las causas destaca la mencionada falta de vivienda. Es por ello que el Banco de España cifra en 700.000 el número de casas que hacían falta en el país para cubrir toda la demanda al concluir 2025, un dato que podría elevarse hasta rozar el millón de unidades a lo largo de este mismo año si no se acelera la producción de obra nueva. En los territorios que resultan más atractivos –en el caso del Archipiélago por su clima y su mercado turístico–, la presión se multiplica: la población crece, el interés inversor se mantiene y el parque disponible se reduce con rapidez.

Este cóctel tensiona los precios, dificulta el acceso para los residentes y prolonga los tiempos necesarios para encontrar una vivienda adecuada. Expertos en viviendas como Alejandro Bermúdez, CEO y cofundador de la empresa de análisis de inversión Atlas Real Estate Analytics, apuntan que en Canarias son necesarias 90.000 casas para compensar la demanda y regular los precios. Al mismo tiempo, los especialistas coinciden en que el ritmo de construcción que permitiría avanzar hacia ese objetivo debería situarse en torno a las 10.000 viviendas al año. Se trata de una meta ambiciosa que, en la práctica, hoy está lejos de cumplirse, pues en la actualidad no se alcanza ni siquiera el 30% de ese volumen. Entre las razones que explican este desfase, la baja rentabilidad del sector de la construcción aparece de manera recurrente como uno de los principales factores que están frenando el impulso de nuevos proyectos habitacionales.

Sube el metro cuadrado

El resultado es una evolución vertiginosa en el coste de la vivienda. El desequilibrio entre oferta y demanda ha situado el precio medio por metro cuadrado en 1.943 euros, lo que se traduce en que un piso de 80 metros cuadrados ronda los 155.440 euros. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife presenta un precio medio por metro cuadrado de 2.037 euros, frente a los 1.849 euros en Las Palmas. Estas cifras –dadas las rentas relativamente bajas que caracterizan a la comunidad– están, en buena parte, más allá de la capacidad adquisitiva de muchos residentes canarios. Pues bien, en términos interanuales, el precio de venta ha crecido un 12,3%, pero si se mira con perspectiva histórica, la escalada es aún más llamativa: hace veinte años las viviendas costaban alrededor de un 60% menos, según datos del portal inmobiliario Idealista.

La emergencia habitacional también golpea con fuerza al mercado del alquiler, donde encontrar piso se parece cada vez más a presentarse a una entrevista de trabajo. La competencia es feroz: por cada vivienda disponible pueden interesarse decenas de personas al mismo tiempo, lo que reduce el margen de elección de los aspirantes y eleva el poder de decisión de los propietarios. En este contexto de alta presión, los precios continúan tensionándose, las condiciones de acceso se endurecen y la selección del inquilino tiende a inclinarse hacia quienes ofrecen mayores garantías económicas. Así, al cierre de enero, el precio medio del alquiler en las Islas registró un incremento interanual del 7,8%, según los últimos datos del informe de Idealista.

Estos precios suponen un importante esfuerzo para el bolsillo de los canarios. El 72% de los pisos de dos habitaciones que se ofertan actualmente para alquilar en Las Palmas de Gran Canaria y el 68% en Santa Cruz de Tenerife tienen un precio que supera ese umbral de lo razonable que los haga accesibles para una familia, de ingresos medios, que no tenga que destinar más del 30% de los mismos al pago del alquiler. Para que una vivienda de estas características fuera accesible para una familia de ingresos medios en la capital grancanaria, debería pagarse a un máximo de 912 euros mensuales, mientras que el precio mediano de un piso de dos habitaciones se situaba en el cuarto trimestre de 2025 en unos 1.154 euros mensuales, una diferencia de 242 euros.