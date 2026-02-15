Un abogado de extranjería lo confirma: esta es "la errata del Gobierno" que permitirá regularizar a miles de extranjeros en Tenerife

La regularización extraordinaria de extranjeros en España aprobada por el Gobierno ayer, 27 de enero de 2026, deja muchas dudas en cuanto a los requisitos que deben cumplir estas personas para beneficiarse del Real Decreto Ley tramitado en el Consejo de Ministros. Esto permitirá que medio millón de personas accedan por primera vez a una residencia legal y permiso de trabajo. Ahora, ha surgido una aclaración clave que cambia por completo el alcance de la medida, que explica el abogado de extranjería Pau Ventura.

El letrado de Ventura Extranjería Abogados revela que el Ministerio ha cometido un error en la difusión inicial del acuerdo, lo que amplía de forma notable el número de personas que podrán regularizar su situación. "Han ampliado el criterio y el Gobierno lo va a tener que corregir. Es una muy buena noticia porque ahora podrán entrar muchas más personas", asegura este experto, que también explica cómo los afectados se pueden beneficiar de la medida.

El requisito clave es cuándo deben cumplirse los cinco meses

La confusión de muchas personas en pedir la regulación está en estos dos requisitos fundamentales que pide el Gobierno para conseguir la residencia legal:

Haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025. Acreditar cinco meses de permanencia en el país.

Según explica Pau Ventura, el error estaba en interpretar que ambos requisitos debían cumplirse antes del 31 de diciembre de 2025, algo que dejaba fuera a miles de personas. Sin embargo, el acuerdo real es distinto. "Los cinco meses no tienen que cumplirse antes del 31 de diciembre, sino en el momento de presentar la solicitud", aclara el abogado.

Esto significa que una persona que entró, por ejemplo, el 30 de diciembre de 2025, podrá solicitar la regularización en mayo de 2026, cuando ya haya cumplido los cinco meses de estancia.

Así se podrá solicitar la regularización: fechas y dónde pedirla

El Gobierno ha informado de que el plazo para presentar las solicitudes se abrirá en abril de 2026 y finalizará el 30 de junio de 2026. Las solicitudes se realizarán de forma telemática en todo el país. Si no entiendes cómo realizarla, es recomendable que busques un asesor o un abogado especializado en extranjería para que te facilite los trámites y te ayude a evitar errores o problemas que puedan impedirte completar el proceso correctamente.

Por eso, Ventura pide mucha paciencia a los migrantes interesados: "La regularización no empieza hasta abril, así que aunque una persona cumpla los cinco meses antes, tendrá que esperar igualmente a que se abra el plazo". Si la solicitud es aprobada, el extranjero obtendrá una autorización de residencia y trabajo por un año, con posibilidad posterior de renovación o de acceso a un permiso ordinario.

Además de la fecha de llegada y el tiempo de permanencia en España, la norma establece otro tercer requisito esencial: No tener antecedentes penales, ni en España ni en el país de origen, ni suponer una amenaza para el orden público.

El Gobierno estima que esta regularización podría beneficiar a unas 500.000 personas.

Cómo demostrar que se ha vivido en España

Una de las condiciones más fáciles que pone el Gobierno para conseguir esta regularización es la forma de acreditar la estancia en el país. No será obligatorio un único documento, sino que se admitirá cualquier medio de prueba válido en derecho. Entre los documentos aceptados se incluyen:

Certificado de empadronamiento.

Informes o citas médicas.

Contratos de alquiler.

Facturas de suministros.

Abonos de transporte.

Justificantes de envío de dinero.

Otra novedad es que el proceso también incluye a solicitantes de asilo, incluso a quienes tengan la solicitud pendiente o haya sido denegada, siempre que esta se presentara antes del 31 de diciembre de 2025.

Ni nacionalidad, ni voto: esto es lo que no incluye la regulación de extranjeros en España

Pese a la gran expectación que existe entre el medio millón de extranjeros que se puede beneficiar de la regulación, todos ellos deben tener en cuenta que no es una carta blanca ni resuelve automáticamente todas las situaciones administrativas del solicitante.

Esto es lo que no incluye el acceso a la residencia legal en España:

No concede la nacionalidad española: Obtener este permiso no convierte al beneficiario en ciudadano español ni cambia su nacionalidad de origen. Eso sí, el tiempo que se permanezca en situación legal sí empezará a contar de cara a una futura solicitud de nacionalidad , que podrá pedirse más adelante si se cumplen los plazos exigidos por ley.

Obtener este permiso no convierte al beneficiario en ciudadano español ni cambia su nacionalidad de origen. Eso sí, el tiempo que se permanezca en situación legal , que podrá pedirse más adelante si se cumplen los plazos exigidos por ley. No se trata de una residencia permanente o indefinida: La autorización que se concederá tendrá una duración inicial de un año . Al finalizar ese periodo, será obligatorio cumplir los requisitos de renovación, como haber cotizado a la Seguridad Social o disponer de medios económicos suficientes, para no volver a caer en situación irregular.

La autorización que se concederá tendrá una . Al finalizar ese periodo, será obligatorio cumplir los requisitos de renovación, como haber cotizado a la Seguridad Social o disponer de medios económicos suficientes, para no volver a caer en situación irregular. No permite la reagrupación familiar inmediata: Con este primer permiso no se podrá traer automáticamente a hijos, cónyuge o padres desde el país de origen. La Ley de Extranjería exige haber renovado la autorización inicial y acreditar ingresos y vivienda adecuados, por lo que habrá que esperar al menos a la primera renovación.

Con este primer permiso no se podrá traer automáticamente a hijos, cónyuge o padres desde el país de origen. La Ley de Extranjería exige haber renovado la autorización inicial y acreditar ingresos y vivienda adecuados, por lo que habrá que esperar al menos a la primera renovación. Esta residencia solo es válida para España: No autoriza a trabajar en otros países de la Unión Europea. El titular podrá viajar por el espacio Schengen como turista durante un máximo de 90 días, pero no podrá residir ni trabajar en otro Estado miembro con este permiso.

No autoriza a trabajar en otros países de la Unión Europea. El titular podrá viajar por el espacio Schengen como turista durante un máximo de 90 días, pero con este permiso. No da derecho a votar en las elecciones generales: La residencia legal no permite participar en comicios nacionales. En algunos casos, y dependiendo de la nacionalidad y de los convenios de reciprocidad, sí podría habilitar el voto en elecciones municipales, pero no es un efecto directo de esta regularización.

La residencia legal no permite participar en comicios nacionales. En algunos casos, y dependiendo de la nacionalidad y de los convenios de reciprocidad, sí podría habilitar el voto en elecciones municipales, pero no es un efecto directo de esta regularización. No borra automáticamente antecedentes o sanciones graves: Si existen antecedentes penales o una orden de expulsión firme por delitos graves, la autorización puede ser denegada. Solo en los casos de expedientes abiertos exclusivamente por estancia irregular, estos se archivarán al concederse la residencia.

La regularización abre la puerta a la legalidad, pero exige continuidad, cumplimiento de requisitos y planificación a medio plazo para consolidar la situación administrativa en España.

A la espera de que el Real Decreto se publique en el BOE, esta aclaración corrige uno de los puntos más delicados del proceso y abre la puerta a una de las mayores regularizaciones de extranjeros de la historia reciente de España.