Hacienda lo confirma: ni cuanto más cobres más impuestos pagas, ni un euro te cambia el IRPF

La campaña de la Renta está a la vuelta de la esquina, y muchos trabajadores de Tenerife ya se preguntan cuánto tendrán que pagar este año en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Existe la creencia generalizada de que, si el sueldo sube, automáticamente se pagan más impuestos, pero la realidad no es tan simple. Para tranquilizarnos, el asesor laboral José Ramón López, de Tu Blog Fiscal, explica cómo funciona realmente este tributo y por qué una subida de nómina no siempre implica pagar más en la declaración de la Renta de 2026.

Sí es cierto que, cuanto más cobras, más impuestos pagas, pero no de la forma en que muchas personas creen. El IRPF funciona mediante tramos progresivos fijados por la Agencia Tributaria, lo que significa que no todo tu salario tributa igual. Estos límites se aplican sobre los ingresos anuales y determinan, entre otras cosas, si estás obligado o no a presentar la declaración de la Renta.

El miedo suele aparecer cuando se supera un tramo y se piensa que ese porcentaje más alto se aplica a todo el sueldo, pero no es así. Solo la parte que excede el límite anterior tributa al tipo superior, mientras que el resto mantiene el gravamen correspondiente a los tramos previos. Por eso, una subida salarial no implica automáticamente pagar más impuestos por el total de los ingresos, sino únicamente por la cantidad que entra en el nuevo tramo.

Un asesor fiscal explica cómo funciona el IRPF

José Ramón López deja muy claro que IRPF es un impuesto progresivo, lo que significa que no se aplica un único porcentaje a todo el salario, sino que los ingresos se dividen en tramos y cada uno tributa a un tipo distinto. Él mismo explica que existe la creencia de que, si una persona pasa de ganar 20.200 euros brutos al año a 20.201 euros, automáticamente todo su sueldo empieza a tributar a un tipo más alto, en este caso del 30 %. Pero eso no es cierto.

"Los tramos son progresivos, y solo tributa a un tipo superior la parte del salario que supera el tramo anterior", dice López. Esto significa que el sistema no penaliza una subida salarial, sino que grava de forma escalonada cada parte del ingreso.

Así se aplican los tramos del IRPF

Siguiendo el ejemplo que pone José Ramón López, una persona que cobra 20.201 euros brutos anuales no paga el mismo porcentaje por todo su sueldo:

Los primeros 12.450 euros tributan al 19 % .

tributan al . Desde 12.450 hasta 20.200 euros , se aplica el 24 % .

, se aplica el . El euro que supera esa cantidad, es decir, solo ese euro, tributa al 30 %.

El experto mandaba así un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores: "Cuando te aumentan el sueldo, no te aumentan los impuestos en todo tu sueldo, sino únicamente en la parte que has subido". Por tanto, el trabajador siempre gana más dinero neto, aunque una pequeña parte de ese incremento vaya a un tramo superior.

Este sistema está diseñado para que el impuesto sea más justo, porque según el asesor, de esta manera se consigue que "quien más gana, más paga", pero sin castigar los ingresos ya obtenidos. La idea de que una subida salarial puede hacer que cobres menos es un mito muy extendido, pero falso.

Por eso, "si te suben el sueldo, es un motivo de alegría", ya que siempre es beneficioso. Esto es posible porque el IRPF no recalcula todo tu salario a un tipo más alto, sino solo la parte que excede el tramo anterior.

Gracias a José Ramón López puedes entender cómo funcionan los tramos del IRPF y no tenerle miedo a la Declaración de la Renta. Una mejora del sueldo nunca supone perder poder adquisitivo por impuestos.