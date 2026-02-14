Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Expansión empresarial

Cámara y Cabildo lanzan nuevas misiones comerciales

La iniciativa ofrece a las empresas ayudas del 85% para el desplazamiento y las agendas de trabajo en busca de nuevas oportunidades de negocio

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, junto al Cabildo de Tenerife a través de la Consejería de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, pone en marcha un programa de misiones comerciales internacionales dirigido a facilitar la expansión a Europa, América y África de las empresas de la provincia occidental. Las iniciativas se desarrollan en el marco del programa Pyme Global y cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), además de la cofinanciación de la Corporación insular.

El objetivo de estas acciones es apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de internacionalización, ayudándolas a acceder a nuevos mercados, diversificar su actividad y establecer contactos comerciales directos en el exterior. A través de ellas, la Cámara ofrece a los negocios un instrumento práctico que les permite reducir los riesgos y los costes asociados a la apertura de nuevos mercados.

El calendario de rutas previsto para este primer semestre del 2026 incluye misiones comerciales a distintos países de los tres continentes, seleccionados en función de su interés estratégico y de las oportunidades que presentan para las empresas. En concreto, están programadas acciones en Cabo Verde; Senegal; Polonia; Italia, República Dominicana, Colombia y Panamá. Estos destinos combinan cercanía geográfica, estabilidad y potencial de negocio para diversos sectores empresariales.

Cada una de las misiones comerciales se diseña de manera personalizada, al tener en cuenta el perfil, el sector y los objetivos de las empresas. Antes del desplazamiento, se lleva a cabo un trabajo previo de preparación que incluye la identificación de oportunidades de negocio, la búsqueda de posibles clientes o socios en destino y la elaboración de agendas individualizadas. Esta labor resulta clave para garantizar que las reuniones previstas respondan a los intereses reales de las organizaciones.

Nuevos horizontes empresariales

Durante la misión, las empresas mantienen encuentros con potenciales clientes, distribuidores, socios comerciales o instituciones locales, que les permiten conocer de primera mano el funcionamiento del mercado y sus particularidades. Además, cuentan con acompañamiento técnico por parte de la Cámara, que presta apoyo durante el desarrollo de las agendas y facilita el aprovechamiento de los contactos realizados.

En cuanto al apoyo económico, las empresas participantes deberán prefinanciar inicialmente los gastos derivados de su participación en la misión, como desplazamiento, alojamiento o agenda. Una vez finalizada la actuación y presentada la justificación correspondiente conforme a las bases de la convocatoria, se procederá al abono de una ayuda de hasta el 85 % del importe máximo subvencionable.

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife refuerza así su papel como entidad de referencia en el apoyo a la internacionalización, gracias a su apuesta por la apertura exterior como una vía para mejorar la competitividad, fomentar la diversificación económica y generar nuevas oportunidades para las pymes de la provincia.

Las empresas interesadas en participar pueden solicitar más información en el correo internacional@camaratenerife.es.

