Goldman Sachs releva a su jefa jurídica, Kathy Ruemmler, por sus vínculos con Epstein

El caso Epstein salpica también a Goldman Sachs. Kathryn "Kathy" Ruemmler, la jefa legal del banco de inversión, abandonará su cargo como la directora jurídica y consejera general de Goldman Sachs ha informado la abogada después de meses de creciente presión externa por sus vínculos cercanos al millonario pederasta Jeffrey Epstein. El retrato de esta relación se ha esclarecido tras la publicación de 3,5 millones de páginas clasificadas por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y revela una íntima amistad entre ambos: Ruemmler utilizaba expresiones afectuosas al dirigirse al financiero. En algunos correos, la abogada llamaba a Epstein bajo el apodo "Tío Jeffrey" o "cariño" y aceptó numerosos regalos de lujo. Entre ellos, una bolsa de Hermès valorada en 9.400 dólares (7.923 euros), según los documentos. La abogada utilizaba expresiones afectuosas al dirigirse al financiero, según los d

Ruemmler mantenía esta relación con Epstein incluso años antes de incorporarse a la entidad financiera. La abogada mantenía una línea de comunicación habitual con él durante su etapa como asesora de la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama. En uno de los correos más polémicos, Ruemmler admitió, en un correo electrónico dirigido al financiero condenado por delitos sexuales, que tenía constancia de "lo sucio que es Donald".

"Mi responsabilidad es anteponer los intereses de Goldman Sachs", admitió Ruemmler en su carta de renuncia. "Desde que me incorporé a Goldman Sachs hace seis años, he tenido el privilegio de ayudar a supervisar los asuntos legales, normativos y relacionados con la reputación de la empresa; mejorar nuestros sólidos procesos de gestión de riesgos; y garantizar que nos regimos por nuestro valor fundamental de integridad en todo lo que hacemos", concluyó. En las últimas semanas, Ruemmler había comunicado que se "arrepiente de haberlo conocido" al Wall Street Journal.

El banco arropó a la abogada públicamente tras el anuncio de su dimisión. "Agradecemos sus contribuciones y sólido asesoramiento en una amplia gama de asuntos jurídicos importantes para la firma. Fue una mentora y amiga para muchos en la empresa, y la echaremos de menos", escribió el consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, tras su salida.

Ruemmler es una de las figuras claves en los papeles: su nombre figura alrededor de 9.000 veces en los papeles de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en las últimas semanas, según un análisis de este periódico. El DOJ se ha visto obligado a divulgar los polémicos papeles después de que el Congreso diera luz verde al 'Acto de Transparencia de los Papeles de Epstein'.

Los futuros de Goldman Sachs cotizaban ligeramente a la baja este viernes en las horas posteriores a la noticia.