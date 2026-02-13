Ashotel despliega hasta 2027 su ‘palanca’ para la digitalización del tejido productivo canario

Una nueva edición de la Oficina Acelera pyme (OAP) de Ashotel está ya en marcha, después de que la patronal hotelera fuera seleccionada por tercera vez por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la empresa pública Red.es, en el concurso nacional para impulsar la transformación digital del tejido productivo de las Islas. Esta edición se desplegará hasta octubre 2027 pone el acento en un servicio que potencie la demanda tecnológica y su incorporación a los procesos productivos de las empresas, al tiempo que plantea proveer soporte a las fórmulas de emprendimiento de las empresas emergentes. Para ello se ha programado un conjunto de acciones que procurarán reducir las barreras e impulsar la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren los productos, los procesos y las relaciones con las personas, su forma de trabajar y que, además, supongan una innovación en los modelos de negocio de las pymes y los emprendedores tecnológicos del territorio.

La jornada inaugural tuvo lugar esta mañana en la Factoría de Innovación Turística (FIT Canarias). En su bienvenida, el gerente de Ashotel, Juan Pablo González, contextualizó este tercer programa consecutivo de la Oficina Acelera pyme de Ashotel. “Ser OAP nos permite ayudar y acompañar a pymes y autónomos en sus procesos de innovación, ayudándoles a tomar decisiones basadas en datos, incorporar tecnología útil —no tecnología por moda—, optimizar procesos y abrir nuevas oportunidades de negocio. En definitiva, reducir la brecha entre la tecnología disponible y la adopción real por parte de la pyme”, dijo González, quien hizo hincapié en una idea trabajada en reiteradas ocasiones en el proyecto, que no es otra que “la digitalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para ser más eficientes, más sostenibles y, por supuesto, más rentables”.

Por su parte, José Ramón Fuentes, Jotaypunto, especialista en comunicación, creatividad estratégica y modelos de negocio, así como fundador de neQia Innovation Hub, enfocó su intervención en responder a la pregunta ¿cómo se compite cuando las reglas del mercado cambian a diario? Así, analizó algunas claves de esos modelos de negocio, como por ejemplo algunos relacionados con nuevas arquitecturas empresariales surgidas de la revolución algorítmica. El foco lo puso en una realidad “a menudo ignorada” como es la transformación necesaria del negocio tradicional. Habló sobre cómo redefinir la estrategia y encontrar huecos de rentabilidad, tanto en lo alto de la ola de la IA como blindando el valor humano insustituible en sectores clásicos.

La planificación prevista para este nuevo periodo se expuso durante la jornada. La responsable de la OAP de Ashotel, Eliana Bautista, contó los principales objetivos marcados para esta nueva convocatoria y destacó la importancia de ofrecer estos servicios gratuitos para “impulsar y mejorar la competitividad del tejido empresarial”, así como para asegurar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

Dentro de las actuaciones que se ejecutarán desde la OAP de la patronal, repiten las iniciativas de Retos Digitales, cuyo objetivo es mentorizar a pymes en su proceso de digitalización, y las sesiones de networking ‘Wine & TICS’ que pretende conectar oferta y demanda tecnológica en entornos que pongan en valor el producto local como bodegas locales. De la misma manera, como novedad, en este bienio se ofrecerá un programa de aceleración para emprendedores digitales y se desarrollará un podcast sobre emprendimiento y digitalización donde dar a conocer soluciones, casos de éxito y testimonios de pymes, emprendedores y agentes digitalizadores.

Retos Digitales, acompañamiento hacia el éxito

Precisamente, Retos Digitales es uno de los proyectos que más éxito ha tenido durante las diferentes convocatorias, un programa de intraemprendimiento con sello Ashotel que en las dos últimas convocatorias ha ayudado a más de 100 entidades a impulsar su digitalización, con una valoración global de 4,7 de media sobre una puntuación máxima de 5 y más de 300 horas de mentorización personalizada. Sobre esta iniciativa habló Arissa López, consultora de Plan B Group, empresa encargada del desarrollo de Retos Digitales, quien expuso la experiencia positiva cosechada en anteriores ediciones y el enfoque de esta convocatoria, que tendrá tres convocatorias especializadas: mujeres empresarias; zonas rurales o municipios de menos de 20.000 habitantes; y una tercera convocatoria genérica para cualquier pyme o persona autónoma, independientemente de su actividad económica y ubicación en la provincia. En su intervención explicó el funcionamiento del programa y su enfoque diferencial: un acompañamiento 100% personalizado, centrado en necesidades y objetivos reales para que incluso las organizaciones más pequeñas puedan aplicar mejoras digitales con criterio, definiendo objetivos concretos y una hoja de ruta que les permita avanzar.

Finalmente, Carlos Molina del Río, especialista en emprendimiento digital y fundador de MultiVersial, intervino para explicar por qué vivimos en el mejor momento de la historia para crecer como profesionales. “Nunca ha sido tan barato crear, distribuir y escalar conocimiento, ni tan potente la tecnología disponible para multiplicar el talento”. En su charla, analizó cómo la inteligencia artificial y los nuevos modelos de trabajo están transformando no solo lo que hacemos, sino la forma en que trabajamos. “La IA no sustituye per se los trabajos, sino los procesos internos que desarrollamos en esos trabajos”, apuntó el especialista, quien finalizó diciendo: “Recuerda: o eres tú quien emprende el cambio o te acabarán obligando desde fuera para seguir con tu negocio”.

Única entidad beneficiaria en Santa Cruz de Tenerife

La patronal hotelera es la única entidad beneficiaria de esta convocatoria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La revalidación de este proyecto se enmarca en la Estrategia de Sostenibilidad y Digitalización de Ashotel – Ashotel Huella Positiva puesta en marcha por la asociación hotelera en 2019 y supone una continuidad en las acciones iniciadas con las anteriores convocatorias de la Oficina Acelera pyme de Ashotel 2021-2023, y 2023-2025, y la Oficina de Transformación Digital (OTD), convocatoria anterior de Red.es y que Ashotel desarrolló en el periodo 2019-2020.

En la anterior convocatoria de Ashotel como OAP, terminada el pasado mes de junio, la patronal hotelera alcanzó con sus acciones a un total de 497 empresas canarias que se beneficiaron del amplio despliegue de acciones, asesoramiento y mentorización gratuitos llevado a cabo los dos últimos años, un tiempo en que la patronal hotelera, además, atendió a 1.152 profesionales, con un grado de satisfacción medio del 9,25 sobre 10.

En la web www.oap.ashotel.es se irán publicando próximamente las actividades programadas. Asimismo, cualquier persona interesada en solicitar información o en colaborar con esta iniciativa puede escribir al correo electrónico oap@ashotel.es.

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.