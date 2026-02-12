Farmacéutica
Sanofi refuerza su cúpula con la española Belén Garijo tras su etapa como CEO de Merck
Sanofi incorpora a Belén Garijo, licenciada en Medicina y especialista en farmacología clínica, que fue consejera delegada global de Merck y ahora asume la dirección del grupo francés
La ejecutiva albaceteña, Belén Garijo, una de las directivas españolas que cuenta con mayor proyección internacional, asumirá la dirección del grupo farmacéutico francés Sanofi, compañía a la que se incorpora después de su etapa al frente de Merck, donde era hasta ahora consejera delegada global. Garijo toma el relevo del que fue hasta ahora el consejero delegado de Sanofi, Paul Hudson, cuyo último día al frente de Sanofi será el próximo 17 de febrero.
Garijo (Almansa, 1960) vuelve a la multinacional parisina por segunda vez y toma el relevo de Paul Hudson, quién ejercía el cargo hasta ahora. Garijo, licenciada en medicina por la Universidad de Alcalá y especializada en farmacología clínica en el Hospital Universitario de la Paz (Madrid) desarrolló gran parte de su carrera en el laboratorio francés antes de incorporarse a la compañía alemana. Kai Beckmann ha sido elegido como el succesor del puesto de Garijo en Merck tras su salida.
Frédéric Oudéa, el presidente del consejo de administración de Sanofi, dio la bienvenida a Garijo. "En una industria farmacéutica en rápida evolución, ponemos a Sanofi en manos experimentadas, y la brillante carrera internacional de Belén Garijo da fe de su visión estratégica y su capacidad para impulsar transformaciones profundas y generadoras de valor", ha expuesto Oudéa. El grupo ha subrayado que la productividad, la gobernanza y la capacidad de innovación de I+D serán sus prioridades tras la salida de Hudson.
La directiva tenía previsto cerrar su trayectoria de más de 15 años en la empresa alemana, donde fue consejera delegada del ámbito de Healthcare durante seis años y la presidenta del comité ejecutivo y CEO del grupo.
Las acciones de Sanofi retroceden un 0,90% en la apertura del parqué francés.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE lo hace oficial: se suspenden los desahucios y se limita la protección a los propietarios canarios
- Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: la representante de McDonald's y El Día gana con la fantasía 'Icónica' de Alexis Santana
- Santa Cruz de Tenerife reduce a casi la mitad los plazos para las licencias de viviendas
- Aparatoso accidente en Tenerife: un joven vuelca tras destrozar cinco coches en Candelaria
- El puerto de Granadilla será operativo por completo con el muelle de Ribera
- El central Aimar Duñabeitia, en el radar de la dirección deportiva del CD Tenerife
- Así será la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Una producción británica recrea el Londres del siglo XVII en Tenerife para adaptar 'La isla del tesoro'