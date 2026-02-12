Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iberia Express ofrece más flexibilidad de cambios en sus vuelos entre Canarias y Madrid

Permitirá a los usuarios de determinadas tarifas adelantar o retrasar su horario en el mismo día del viaje

Avión de Iberia Express.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Iberia Express ofrece un nuevo servicio denominado 'Mueve tu vuelo' en los vuelos entre Canarias y Madrid, que aporta mayor flexibilidad pues permite que los clientes, en el mismo día de su vuelo, puedan adelantar o retrasar el horario, sin coste adicional y hasta dos horas antes de la salida de su reserva original.

Este nuevo servicio está incluido ya en sus tarifas Canary Plus, Canary Flex, Canary Business Plus y Canary Business Flex, indica la aerolínea en un comunicado.

El cambio de horario se puede realizar en los mostradores de facturación del aeropuerto o desde la propia web de la aerolínea, www.iberiaexpress.com, en el apartado 'Mis vuelos', lo que supone mucha más comodidad y agilidad para residentes y viajeros frecuentes entre Canarias y Madrid.

Si el cliente ya había obtenido su tarjeta de embarque para su vuelo original, no deberá repetirlo y solo tendrá que descargar automáticamente la nueva.

Los extras añadidos (como equipaje o embarque prioritario) se mantienen en el nuevo vuelo, mientras que la asignación de asiento puede variar en función de la disponibilidad en el nuevo vuelo.

'Mueve tu vuelo' está disponible en las rutas con Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, en las que Iberia Express ofrece un volumen considerable de frecuencias diarias para que este atributo sea interesante para sus clientes.

