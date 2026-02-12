Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy jueves en tu municipio

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Hoy, jueves 12 de febrero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Arafo, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,979€ el litro. La estación H2EXAGON ARAFO de Arafo en la isla de Tenerife, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, tiene el gasoil a 0,985€ el litro. En San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, la estación de servicio OCÉANO TACO, CALLE SANTA AMELIA, 20, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,355€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,369€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,165€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,255€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,149€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,324€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,379€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,559€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,559€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,302€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La Gomera tiene hoy, jueves 12 de febrero, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,359€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,359€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,369€ el litro.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,445€ el litro. Otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,445€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,995€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,110€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,110€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación SHELL LA LAGUNA, en Avenida Calvo Sotelo, con un precio de 1,139€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida El Paso, 108, en la estación CEPSA LOS ANDENES que tiene la Gasolina 95 a 1,039€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación CEPSA LOS ANDENES de Avenida El Paso, 108 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,038€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/02/2026 8:06:30]