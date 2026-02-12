Cupido hace el ‘check-in’ en los hoteles del Archipiélago

Hay para quienes el ‘día de los enamorados’ dura todo el año y San Valentín es tan solo una fecha más en su calendario. También habrá parejas que no le echen ni cuenta a este 14 de febrero, y ni hablar de los solteros o solteras que pasarán la jornada ajenos a qué día del mes se trata. No obstante, los datos de reserva en los hoteles y restaurantes del Archipiélago confirman que será uno de los fines de semana más románticos del año para algunos. Numerosos establecimientos han visto multiplicadas sus reservas en el conjunto del país, y han desplegado actividades temáticas, desde cenas íntimas a masajes en pareja con la suerte, para muchos, de que este 14 de febrero cae en sábado. En esta odisea del amor, los canarios se llevan la palma de oro, pues registran el mayor porcentaje de reservas hoteleras de España.

El buen tiempo, la disposición de los hoteles para la población local, las ganas de vivir una experiencia con su ‘San Valentín’ o, lo más importante: la temporada alta de turistas europeos, justifican que Canarias cuente con un 72% de la ocupación de sus hoteles para este 14 de febrero. Los datos no corresponden tanto a la veneración del sacerdote que da nombre a este Día, sino a que la fecha coincide con la época del año de mayor llegada del turista extranjero a las Islas. Y esto se debe a varios motivos, el principal, porque cuando en Alemania o Reino Unido las temperaturas apenas alcanzan los dos dígitos, el Archipiélago mantiene una media de 20 grados. Pero es que además se suman otros aspectos como que coincide con el Spring term, periodo escolar por el que muchos británicos comienzan sus vacaciones. Eso sí, independientemente de la temporada alta del turistas en las Islas Santiago de Armas, presidente de la comisión de turismo de la cámara de comercio de Gran Canaria, explica que este finde señalado marca «un pico en el número de reservas».

En el resto del país, a la lista de territorios con mayor ocupación le sigue Cataluña, pero muy de lejos. Con 22 puntos menos la comunidad autónoma cuenta con un 54% de sus plazas reservadas para el Día de San Valentín. Con menor porcentaje continúa Aragón con una ocupación del 47%; la Comunidad Valenciana, al 46%; y Andalucía y Madrid, al 45%. Además, el Archipiélago también destaca por provincias: Las Palmas reúne la mayor relación entre plazas disponibles y reservadas con una ocupación del 78%; seguida de Santa Cruz de Tenerife, al 69%. Con ello, se confirma la idea de que Canarias, por encima de ser un destino romántico, es un enclave turístico.

Turismo rural

Por su parte, la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha datado su media nacional en un 59% para una de las primeras celebraciones que les permite medir «cómo va a ser el año». Su presidente, Pedro Carreño, ha destacado la ocupación de algunas comunidades autónomas como las favoritas de los viajeros, con Canarias al 96% y Cataluña al 87%.

Por otro lado, la intimidad de los destinos rurales toman fuerza en este día de los enamorados. La Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ha explicado que para esta fecha la demanda es de un hospedaje que cuente con algo especial como, por ejemplo, chimeneas, jacuzzis o restaurantes. De esta manera los alojamientos de turismo rural ya se encuentran por encima del 40% de ocupación media nacional para celebrar San Valentín y, de nuevo, Canarias guía el ranking del país con el 70%, de acuerdo a los datosque reúne la página Escapadarural.com.

A los buenos números del turismo en las Islas se suma, también, «alguna escapada de turismo local», precisa el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, quien asegura que el nivel de ocupación es «muy similar al del año anterior» y, por tanto, «muy bueno». En la misma línea se pronuncia Jordi Estalella, director de Marketing y Ventas de Dreamplace Hotels: «Los establecimientos aprovechan esta fecha señalada para generar engagement». Para ello adaptan la decoración y diseñan propuestas en pareja, como masajes acompañados de fresas con chocolate o habitaciones adornadas con pétalos de rosa, con el objetivo de crear un ambiente especialmente romántico. Gracias a esta estrategia de marketing son más los residentes canarios los que deciden darse un salto a algún hotel y disfrutar la jornada con su persona favorita