Las compras online le siguen comiendo terreno al comercio local en Canarias

El comercio local en Canarias sigue perdiendo terreno en favor de las compras online, tal y como reflejan las estadísticas del cuarto trimestre de 2025, cuando el número de empresas del sector se redujo un 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En ese tiempo bajaron la persiana 328 empresas del comercio minorista, según se refleja en el informe sectorial de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife presentado este jueves.

Su vicepresidenta, Victoria González, se ha quejado de que "mientras los comercios locales pagan alquileres, salarios, impuestos y generan empleo aquí, las grandes plataformas pueden vender sin tributar ni invertir en Canarias. Es, sencillamente, el mundo al revés".

González ha indicado que al igual que ante el acuerdo comercial de la UE con el Mercosur "pedimos condiciones equitativas para quienes producen aquí, también debemos garantizar que los productos que entran por comercio electrónico compitan con las mismas reglas". "No se trata de frenar nada, sino de hacer que el sistema sea más justo, claro y coherente para todos", ha aseverado.

Programas de apoyo

La vicepresidenta de la Cámara también ha reclamado programas de apoyo específicos para la modernización tecnológica y física de los establecimientos, para hacerlos más competitivos y más atractivos no solo para la población local sino para los turistas.

El informe sectorial revela que Canarias cerró 2025 con un comportamiento positivo en términos de ventas y empleo, pero su tejido empresarial continúa enfrentándose al auge del comercio electrónico y a la vigencia de la franquicia fiscal para las importaciones de bajo valor.

El sector sigue avanzando en afiliación y reduciendo el desempleo, pero lo hace concentrándose en cada vez menos establecimientos, una tendencia que la Cámara de Tenerife considera "preocupante" para la sostenibilidad del comercio de proximidad en las islas.

El informe recoge que el Índice de Comercio al por Menor registró en el cuarto trimestre de 2025 un crecimiento interanual del 3%, impulsado por un buen comportamiento en octubre.

Ventas del comercio canario

En el conjunto del año, las ventas del comercio canario aumentaron un 3,9%, una cifra ligeramente inferior a la media nacional (4,1%) y que sitúa a Canarias en la décima posición del ránking de las autonomías.

En términos laborales, el sector cerró diciembre con 171.955 afiliaciones, 2.592 más que un año antes, mientras que el paro registrado descendió hasta 23.709 personas, lo que supone 1.555 desempleados menos que en diciembre de 2024.

El Índice de Ocupación del comercio minorista subió un 0,7% en el trimestre y un 1,6% en el promedio anual, por encima del dato nacional (1,4%).

El director general de Cajasiete, Luis Alberto Díaz, ha subrayado que hay una disminución del tejido comercial con una reducción del número de empresas, pero la senda de crecimiento se mantiene aunque con crecimientos más moderados.

En cuanto al Índice de Confianza Empresarial, el sector comercial registra un aumento del 1,3% en su nivel de confianza y continúa mostrando un tono robusto, beneficiado en esta época del año por la campaña de Navidad.

El porcentaje de comercios que aumentaron su actividad en el último trimestre del año fue del 29% frente al 16% que afirmó haberla reducido.

Las respuestas favorables y desfavorables se moderan de cara al inicio del año, indicando un aumento de la estabilidad de la actividad, tal y como afirma el 62% de las empresas encuestadas.

Limitaciones

La directora general de la Cámara de Tenerife, Lola Pérez, ha incidido en que la escasez de personal es la principal limitación para la actividad comercial, tal y como apuntan el 48,4% de los establecimientos comerciales de Canarias.

Le sigue el aumento de la competencia, especialmente producida por el comercio electrónico. "Casi el 60% de las empresas apunta a este factor como limitador de la actividad", ha apuntado Lola Pérez.