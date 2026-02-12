El BOE lo hace oficial: el Gobierno 'regala' 3.000 euros a los autónomos canarios que cumplan estos requisitos

Los casi 150.000 autónomos que hay en Canarias pueden solicitar una ayuda de hasta 3.000 euros para modernizar su negocio. Se trata del Kit Digital, uno de los principales programas públicos destinados a impulsar la digitalización de pymes y trabajadores por cuenta propia en plena transformación tecnológica. Esta iniciativa busca facilitar la adaptación a nuevas herramientas digitales y mejorar la competitividad en un mercado cada vez más exigente. De cara a 2026, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha actualizado los requisitos para acceder a esta subvención.

El Kit Digital afronta su tramo final con novedades clave: ampliación del bono hasta los 3.000 euros para el Segmento III, posibilidad de adquirir hardware y una prórroga de plazos para agotar los fondos remanentes. Para muchos profesionales por cuenta propia, esta puede ser la última oportunidad de acceder a la ayuda.

¿Qué es el Kit Digital y cómo funciona?

El Kit Digital es una ayuda pública financiada con fondos europeos Next Generation EU. No se trata de una subvención en efectivo, sino de un bono digital que solo puede canjearse por soluciones tecnológicas ofrecidas por agentes digitalizadores autorizados, como tiendas de electrónica. El objetivo es acelerar la transformación digital del tejido productivo mediante herramientas como páginas web, comercio electrónico, redes sociales, facturación electrónica o ciberseguridad.

Aspectos básicos del Kit Digital / El Día

Cuantía del bono en 2026 para autónomos

Los autónomos y microempresas con entre 0 y menos de 3 empleados pertenecen al Segmento III, el más numeroso del programa. En 2026, la ayuda queda fijada en:

Importe total: 3.000 euros.

3.000 euros. Ampliación incluida: inicialmente eran 2.000 euros, pero se añadió un complemento de 1.000 euros adicionales.

inicialmente eran 2.000 euros, pero se añadió un complemento de 1.000 euros adicionales. Clave importante: quienes solicitaron el bono cuando solo era de 2.000 euros pueden pedir ahora la ampliación de los 1.000 euros restantes.

Para acceder a la ayuda en 2026, los autónomos deben cumplir estos requisitos:

Ser autónomo o microempresa con menos de 3 empleados.

Tener al menos 6 meses de antigüedad desde el alta.

Estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

No tener la consideración de empresa en crisis.

No superar el límite de ayudas mínimas, fijado en 300.000 euros en los últimos tres años.

Plazos de la convocatoria abierta en 2026

Aunque muchas convocatorias estaban previstas para finalizar en 2025, el Gobierno ha aprobado una ampliación para 2026 mediante la Orden TDF/39/2026. El plazo sigue abierto, pero con una condición clave:

Las ayudas se conceden por orden de llegada.

El programa se cerrará cuando se agoten los fondos disponibles.

En esta fase final, la recomendación de los expertos es clara: solicitar el bono cuanto antes para no quedarse fuera.

Antes de iniciar el trámite, conviene tener en cuenta varios aspectos que suelen generar dudas o retrasos:

Test de Madurez Digital : es obligatorio realizarlo en la plataforma Acelera pyme. Dura entre 10 y 15 minutos y no influye en la concesión, pero sin él no se puede presentar la solicitud.

: es obligatorio realizarlo en la plataforma Acelera pyme. Dura entre 10 y 15 minutos y no influye en la concesión, pero sin él no se puede presentar la solicitud. Puesto de Trabajo Seguro : la gran novedad de la ampliación. Los 1.000 euros adicionales permiten adquirir ordenadores portátiles o de sobremesa, siempre que incluyan medidas de ciberseguridad. Tras 12 meses, el autónomo puede quedarse el equipo pagando un valor residual reducido o devolverlo.

: la gran novedad de la ampliación. Los 1.000 euros adicionales permiten adquirir ordenadores portátiles o de sobremesa, siempre que incluyan medidas de ciberseguridad. Tras 12 meses, el autónomo puede quedarse el equipo pagando un valor residual reducido o devolverlo. IVA no incluido : el bono cubre el coste del servicio digital, pero no el IVA. El autónomo debe adelantar ese importe y después deducirlo en su declaración trimestral.

: el bono cubre el coste del servicio digital, pero no el IVA. El autónomo debe adelantar ese importe y después deducirlo en su declaración trimestral. Representante voluntario: es posible autorizar a un tercero, normalmente el propio Agente Digitalizador, para que gestione toda la solicitud. Es la opción más habitual y evita problemas con certificados digitales y trámites administrativos.

El Kit Digital llega al 2026 en su último estirón, consolidándose como uno de los instrumentos más importantes para modernizar a autónomos y pequeñas empresas de Canarias. Con la convocatoria aún abierta, la ampliación hasta los 3.000 euros y nuevas opciones como la compra de hardware, el programa sigue siendo una oportunidad real para mejorar la competitividad antes de que se agoten definitivamente los fondos europeos.