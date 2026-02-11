Un inspectora de trabajo lo confirma: los trabajadores de Tenerife pueden recuperar los festivos que caen en sábado o domingo este 2026

Los trabajadores de Tenerife han recibido una noticia muy esperada, porque el Tribunal Supremo ha reconocido que los festivos que caen en fin de semana ya no se perderán sin compensación. Hasta ahora, muchos empleados veían cómo estos días quedaban sin efecto en sus calendarios laborales. Sin embargo, una sentencia ha establecido que las empresas deben compensar a sus trabajadores cuando un festivo coincida con su día habitual de descanso, garantizando así el disfrute efectivo de ese derecho. Esta decisión es muy importante este año, ya que el Día de Canarias, 30 de mayo, cae en sábado, por lo que miles de empleados podrían beneficiarse de esta compensación.

Cuando los canarios revisan cada año el calendario laboral se hacen la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando un festivo cae en sábado o domingo y coincide con mi descanso semanal? La duda es habitual entre quienes trabajan de lunes a viernes y ven cómo fechas clave, se pierden. Por eso Ana Erroreca, representante del sindicato de Inspectores de Trabajo, en el programa ‘Aquí hay trabajo’ de RTVE, ha explicado que esos festivos no se pueden dar por consumidos y deben compensarse.

El TS da la razón a los trabajadores

Muchas empresas han defendido durante años que si un festivo coincide con un día en el que el empleado no trabaja, ese derecho se pierde. Esa interpretación ha sido rechazada por el Tribunal Supremo, que ha sentado jurisprudencia en una sentencia clave: festivos y descansos no se pueden solapar porque responden a causas diferentes.

Como explicó la experta, "una cosa son los descansos semanales, que pueden ser de día y medio o dos días completos según el convenio, y otra muy distinta son los festivos". El Estatuto de los Trabajadores reconoce 14 días festivos al año, y ninguno de ellos puede perderse por el simple hecho de coincidir con un día de descanso habitual.

Estos son los festivos que corresponden en Tenerife

Según el Estatuto de los Trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho a 14 días festivos al año. En el caso de Tenerife, estos días se reparten de la siguiente manera:

Nueve festivos son de carácter nacional, fijados por el Estado. Algunos son obligatorios en todo el país y otros pueden ser sustituibles según la comunidad autónoma.

Tres festivos son autonómicos, establecidos por la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el Día de Canarias, el 30 de mayo.

Un festivo insular fijado por el Cabildo de cada isla que corresponde a celebraciones propias.

Un festivo local, fijado por cada ayuntamiento. En el caso de Santa Cruz de Tenerife o La Laguna, varían cada año en función del municipio.

Estos 14 días son un derecho que no puede reducirse ni absorberse por descansos semanales, ni siquiera cuando coinciden con sábados o domingos.

Publicación de Turismo del Gobierno de Canarias sobre los festivos en 2026.

El alto tribunal analizó el caso de una empresa del sector textil en la que un festivo coincidía con el día de descanso de parte de la plantilla. La empresa consideró que el derecho ya estaba compensado, pero el Supremo lo rechazó de forma tajante. La sentencia concluye que, si un festivo coincide con un día en el que el trabajador no tiene obligación de trabajar, la empresa debe compensarlo.

Esa compensación puede hacerse de dos formas:

La primera, concediendo otro día libre en sustitución del festivo perdido.

La segunda, mediante compensación económica, siempre que así lo prevea el convenio colectivo aplicable.

Lo que no es legal es ignorar el festivo y no ofrecer ninguna alternativa.

El argumento del tribunal que permitir el solapamiento genera una desigualdad y un 'agravio comparativo' entre los trabajadores. Quien tenía descanso ese día perdería el festivo, mientras que otro trabajador que sí trabajaba lo disfrutaría íntegramente. Esa diferencia vulnera el principio de igualdad y vacía de contenido el derecho al festivo.

¿Qué pasa si libras sábados y domingos?

La sentencia también protege a quienes descansan en fin de semana. Si un trabajador libra habitualmente sábado y domingo y un festivo nacional, autonómico o local cae en uno de esos días, no se pierde. La empresa debe reconocer ese festivo y compensarlo con otro día o económicamente, según marque el convenio.

Como explicaba la en el programa de RTVE, el hecho de no trabajar ese día no elimina el derecho. El festivo sigue existiendo y debe disfrutarse de alguna forma.

Si la empresa se niega a compensar un festivo que ha coincidido con un día de descanso, el trabajador puede reclamar. El primer paso es revisar el convenio colectivo, ya que algunos regulan expresamente cómo se realiza la compensación. Si no hay respuesta o la empresa mantiene su negativa, la reclamación puede llegar a la Inspección de Trabajo o a los tribunales.