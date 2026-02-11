La gasolina más barata de este miércoles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Arafo, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, tiene el gasoil a 0,979€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, miércoles 11 de febrero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Arafo, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación H2EXAGON ARAFO de Arafo en la isla de Tenerife, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en el municipio de Arafo a 0,979€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en el municipio de Arafo es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,969€ el litro, seguida por la estación H2EXAGON ARAFO de POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N del municipio de Arafo a 0,979€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,355€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,369€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,149€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,165€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,255€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,324€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,379€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,559€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,559€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,302€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gomera tiene hoy, miércoles 11 de febrero, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,359€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,359€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,369€ el litro.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,445€ el litro. Otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,445€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 11 de febrero, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este miércoles 11 de febrero está en la estación de servicio OCÉANO a 1,093€ el litro de diésel en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,093€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,182€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223 a 1,182€ el litro.

La estación OCÉANO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de Carretera TF-111 km 8, a 1,096€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PCAN a 1,096€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/02/2026 8:01:16]