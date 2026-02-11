La CEOE de Tenerife advierte: la falta de vivienda frena el crecimiento económico y el empleo en Canarias

La escasez de vivienda en Canarias ha dejado de ser únicamente un problema social para convertirse en un obstáculo directo para el crecimiento económico y la creación de empleo, según advierte la CEOE Tenerife en su informe Monitor de la Economía Canaria – Diagnóstico del Mercado de la Vivienda en Canarias.

De acuerdo con este análisis, el Archipiélago arrastra un déficit estructural superior a las 37.600 viviendas, una cifra que refleja el desequilibrio acumulado durante años entre la oferta disponible y la demanda real.

Cada ejercicio se constituyen en las Islas en torno a 10.000 nuevos hogares, mientras que la producción anual apenas supera las 2.500 viviendas. Esta diferencia sostenida en el tiempo ha generado una tensión creciente en el mercado residencial. Según la patronal tinerfeña, este desajuste explica cerca del 40% del encarecimiento reciente de la vivienda en Canarias, una tendencia que podría intensificarse si no se incrementa la oferta.

Impacto en el mercado laboral y la competitividad

El informe subraya que la vivienda se ha convertido en un factor crítico de competitividad. La dificultad para acceder a un inmueble, especialmente en régimen de alquiler, está condicionando el funcionamiento del mercado laboral.

La falta de oferta asequible limita la movilidad de los trabajadores, incrementa el coste real del empleo y dificulta que las empresas cubran vacantes, especialmente en sectores estratégicos para la economía canaria. Esta situación afecta tanto a la atracción de talento como a la retención de profesionales.

Además, Canarias presenta salarios medios inferiores a la media nacional, en parte debido a la estructura de su tejido productivo, con un peso destacado del sector servicios. Al mismo tiempo, el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para acceder a una vivienda supera los umbrales de riesgo recomendados por organismos especializados, lo que incrementa la vulnerabilidad residencial y reduce la capacidad de consumo y ahorro.

Insuficiente vivienda protegida y presión sobre el alquiler

Uno de los factores que agrava el problema es la escasa construcción de vivienda protegida (VPO) en los últimos años. Según CEOE Tenerife, la oferta de inmuebles a precios asequibles ha sido claramente insuficiente para absorber la demanda de los hogares con menores ingresos.

Esta situación provoca que muchas familias que no pueden acceder a vivienda protegida se desplacen al mercado libre o al alquiler, aumentando la presión sobre ambos segmentos y contribuyendo al encarecimiento general de los precios.

Bloqueo prolongado de la producción residencial

La patronal insiste en que no se trata de un fenómeno puntual ni de un repunte coyuntural de la demanda. A su juicio, el problema responde a un bloqueo prolongado en la producción de vivienda, vinculado a varios factores estructurales:

Falta de suelo finalista disponible .

. Excesiva complejidad administrativa en la tramitación de proyectos.

en la tramitación de proyectos. Inseguridad jurídica.

Baja rentabilidad para el sector promotor.

Estas circunstancias, según el informe, limitan la inversión y ralentizan la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales.

La vivienda como prioridad estratégica

Desde CEOE Tenerife se reclama situar la vivienda como una prioridad en la agenda pública. Entre las medidas planteadas figuran facilitar la disponibilidad de suelo, agilizar la concesión de licencias, reforzar la seguridad jurídica y activar tanto la inversión pública como la privada para aumentar la oferta.

La organización empresarial advierte de que, si no se adoptan medidas estructurales, la crisis de vivienda seguirá afectando al empleo, la competitividad y la cohesión social en Canarias.

En un territorio con limitaciones geográficas y fuerte presión demográfica, el acceso a la vivienda se consolida así como uno de los principales retos económicos y sociales del Archipiélago, con implicaciones que van más allá del ámbito residencial y que condicionan el futuro desarrollo de las Islas.