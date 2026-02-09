Los sindicatos ferroviarios desconvocan la huelga a partir de mañana tras llegar a un acuerdo con Transportes

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —Semaf, UGT y CCOO— han acordado con el Ministerio de Transportes la desconvocatoria de la huelga ferroviaria a partir de mañana, tras haber alcanzado un acuerdo en la negociación que mantenían desde la semana pasada. Este lunes tenía lugar la cuarta reunión, después de tres encuentros bilaterales que terminaron sin llegar a buen puerto.

Fuentes del Ministerio de Transportes ha confirmado la noticia, afirmando que "suscriben por completo las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar este importante acuerdo". Los propios sindicatos han tildado el acuerdo de histórico, detallando que incluye "mejoras en inversión, mantenimiento y personal".

Fuentes de las dos partes explican a Europa Press que se trata de un principio de acuerdo y que, en torno a las 16.00 horas de este lunes, todavía no se ha firmado la desconvocatoria de la huelga, algo de lo que informarán a lo largo de la tarde.

No todos los sindicatos se han sumado a la desconvocatoria todavía, por lo que las negociaciones seguirán abiertas durante esta tarde. Además de Semaf (maquinistas), CCOO y UGT, que suman entre los tres más del 80% de representatividad del sector, otros sindicatos como CGT, SF-Intersindical y Alferro también convocaron huelga.

El ministro Óscar Puente se encuentra actualmente en Arabia Saudí, tras haber suscrito un acuerdo con su homólogo en el país para asegurar la continuidad de Renfe en el proyecto del AVE a la Meca por 2.800 millones de euros. Fuentes del departamento han detallado que, a su vuelta, mantendrá un encuentro con los representantes sindicales.

"Desde el Ministerio de Transportes reconocemos la voluntad de diálogo que han mantenido especialmente los sindicatos durante la negociación y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario", han afirmado, añadiendo que durante la tarde saldrán a la luz los detalles del acuerdo.

Los comités generales de Renfe y Adif deberán ahora ratificar la desconvocatoria de la huelga. En el momento en que se cumpla este trámite, la desconvocatoria será efectiva, tal y como ha detallado en nombre de los tres sindicatos el secretario general de Semaf, Diego Martín.

(Noticia de Última Hora, habrá ampliación)