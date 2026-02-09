La ralentización del empleo se contagia a los autónomos canarios

Una bofetada para los pequeños comercios. El aumento de los costes laborales, así como los precios desorbitados del alquiler de los locales y la presión fiscal y burocrática que denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), han creado el escenario perfecto para que el número de trabajadores por cuenta propia en el sector del comercio registrara, al cierre de 2025, la cifra más baja en 16 años. Esto significa que desde 2009 –según los datos de la Seguridad Social– no se había visto un número tan reducido de autónomos en el sector comercial, por lo general al frente de pequeñas tiendas. Este dato coincidió, además, en pleno mes de la campaña navideña, uno de los periodos por excelencia en el que reina el consumo y que, sin embargo, no logró impulsar el autoempleo en el comercio.

El sector vive una paradoja. Las ventas crecen y el empleo marca cifras históricas, pero cada vez hay menos autónomos al frente de tiendas. Pues bien, el año arrancó con 29.889 afiliados y concluyó con 29.566: 323 menos. La explicación está en cómo y dónde se está produciendo ese crecimiento y el comercio electrónico es la principal competencia. Los canarios gastan una media de 3.060 euros al año en compras por internet, según explica el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir. Una cuantía que, en lugar de ir a los bolsillos de los empresarios de las Islas, pasa a las firmas de otros países como, en esencia, China. Los precios más económicos, la oferta amplia y la comodidad de acceder a cualquier producto con la acción de un click, son algunos de los motivos por los que son muchos más quienes deciden dedicar la tarde a hacer una búsqueda por la red antes que desplazarse a su tienda más cercana.

Otro de los factores clave en el tropiezo del comercio para los autónomos es el elevado coste de mantener abierto el negocio. El alquiler del local, el transporte o las cotizaciones se suman a una larga lista de gastos que reduce al mínimo el margen del pequeño comerciante yque muchos trabajadores por cuenta propia apenas pueden asumir. En contra, las grandes cadenas o franquicias ganan el pulso. Su mayor músculo financiero las hace más resistentes a esas subidas de los costes y les permiten prosperar frente al pequeño negocio. Además, a este contexto el secretario general de ATA, Elliot Martín, ATA añade el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como otro de los motivos que afecta de forma «muy directa a los autónomos del sector comercio».

La situación se agrava «sobre todo, en las zonas de medianía y rurales», advierte Moujir. Así, mientras los centros urbanos de las capitales isleñas y las zonas turísticas acumulan el grueso de las ventas, los barrios, las regiones rurales y de medianía se quedan atrás. En este sentido la digitalización aparece como una herramienta clave. «La presencia en redes es uno de los elementos que puede ofrecer margen para competir en igualdad de condiciones», anota Moujir; no siempre para vender online, pero sí «para ganar visibilidad, mejorar el posicionamiento en redes y acercarse a un consumidor cada vez más habituado a buscar y comparar en internet». Además, la industria de las ventas es una de las áreas más familiares, por lo que su supervivencia muchas veces está suscrita al relevo generacional con el que cuenten.

Eso sí, a pesar del duro momento para el comercio, los trabajadores por cuenta propia baten récord. En España, en general, y en Canarias, en particular, el número de autónomos ha alcanzado su máximo histórico al concluir el año. En el Archipiélago fueron un total de 147.030 los autoempleados registrados en la estadística de la Seguridad Social en el último mes del año. Este dato se explica, en gran medida, por los resultados positivos del motor económico de las Islas: el turismo. «Los buenos resultados del sector turístico son trasversales y tractores para los autónomos», asegura Elliot Martín. Pues bien, el turismo también fue el responsable de que Canarias registrara el mayor crecimiento económico del país y, por lo tanto, no sorprende que el sector de la hostelería alcance su cifra más alta desde que se tienen registros, con un total de 17.060 autónomos.

Por otro lado, las políticas «favorecedoras del emprendimiento», como la cuota cero –que permite a los emprendedores noveles recuperar todo el dinero destinado al pago de su tarifa plana estatal durante el primer año– explican en gran medida el aumento de la afiliación de autoempleados en las estadísticas de la Seguridad Social. A esto se suma el crecimiento del emprendimiento femenino que, según apunta el secretario general, «crece más que el masculino», otro factor clave detrás de este incremento.

No obstante, los retos para seguir fortaleciendo el tejido autónomo de Canarias son claros para el secretario general de ATA: «Mejorar la conciliación familiar, equiparar los derechos de los trabajadores por cuenta propia y ajena, y, especialmente, apostar por la consolidación empresarial, que sigue siendo el gran desafío de cara al futuro».

Noticias relacionadas

Más allá del comercio, otro sector que se tropieza es el de la construcción. Después de once meses de crecimiento, al cierre de 2025 le acompañó un descenso de cinco autónomos con respecto a noviembre. La cifra, aunque mínima, rompe con la tendencia al alza con la que había arrancado el sector el año. Aun así, a cierre del año 2024, el sector contaba con 16.270 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), mientras que en diciembre de 2025 esa cifra ascendió a 16.805 que da como resultado una subida de 535 autónomos.