El Ministerio de Trabajo lo hace oficial: este es el nuevo permiso retribuido que pueden pedir los trabajadores canarios que cumplan estos requisitos

Los trabajadores canarios pueden beneficiarse de un nuevo permiso retribuido tras la última actualización del permiso parental impulsada por el Ministerio de Trabajo. La reforma amplía las opciones de conciliación e incorpora una nueva ausencia retribuida de hasta dos semanas, vinculada al cuidado de hijos en determinados supuestos establecidos por la normativa. Según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta medida tiene como objetivo mejorar la conciliación laboral y familiar y facilitar que madres y padres puedan atender a sus hijos sin perder ingresos.

Desde el 1 de enero está en vigor un nuevo permiso retribuido de dos semanas que pueden solicitar algunos padres y madres trabajadores, que es la ampliación del permiso por nacimiento aprobada por el Gobierno y vinculada a la aplicación de la Ley de Familias y el Real Decreto-ley 5/2023.

El nuevo permiso retribuido tiene dos semanas extras a las ya existentes

El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en un vídeo que muchos trabajadores desconocen que tienen derecho a este permiso adicional que es retribuido, cobrándose el salario completo durante su disfrute.

La medida es la ampliación del permiso de maternidad y paternidad, que pasó de 16 a 19 semanas. Dentro de ese aumento se incluyen dos semanas adicionales que no se disfrutan inmediatamente tras el nacimiento, sino que pueden utilizarse de forma flexible más adelante, hasta que el menor cumpla 8 años.

Esta flexibilidad es una de las grandes diferencias con el resto del permiso por nacimiento, ya que las semanas tradicionales deben disfrutarse dentro de los primeros 12 meses de vida del menor, es decir, hasta que cumpla un año.

¿Qué padres pueden solicitar el nuevo permiso parental?

Según explica Juanma Lorente, no todas las familias pueden pedir estas dos semanas extra. Existen requisitos según la fecha de nacimiento del hijo. Para poder solicitar este nuevo permiso en 2026, es necesario cumplir con los siguientes puntos:

Haber sido padre o madre a partir del 2 de agosto de 2024 .

. Que el hijo o hija haya nacido entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 , en cuyo caso el permiso solo podía solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

, en cuyo caso el permiso solo podía solicitarse a partir del 1 de enero de 2026. Ser trabajador por cuenta ajena y estar dado de alta en la Seguridad Social.

No haber disfrutado ya de esas dos semanas adicionales con anterioridad.

Si se cumplen estos requisitos, el derecho está reconocido con independencia de lo que diga el convenio colectivo, ya que forma parte de la normativa estatal.

Así se pueden solicitar las dos semanas extras retribuidas

Estas dos semanas pueden disfrutarse:

De forma continua , seguidas.

, seguidas. De manera discontinua , repartidas en distintos periodos.

, repartidas en distintos periodos. En cualquier momento hasta que el menor cumpla 8 años, lo que amplía notablemente las opciones de conciliación.

Los nuevos permisos parentales buscan adaptarse a las exigencias de la normativa europea.

Estos son los permidos parentales que pueden pedir los padres en 2026 / La Provincia / Ministerio de Trabajo y Economía Social

Para solicitar el permiso de dos semanas debes seguir estos dos pasos:

La empresa debe enviar un certificado de empresa a la Seguridad Social. Una vez enviado ese certificado, el trabajador puede solicitar las dos semanas de forma online ante la Seguridad Social, sin mayores complicaciones.

Este permiso convive con otras normas introducidas o modificadas en los últimos años.

En este contexto, el nuevo permiso retribuido de dos semanas se convierte en una herramienta clave para muchas familias que tuvieron hijos y que hasta ahora, desconocían que podían acceder a este derecho.