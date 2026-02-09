Aerolíneas
Air Europa retomará los vuelos entre Madrid y Venezuela de manera gradual el 17 de febrero
Plus Ultra retomará los vuelos el próximo 3 de marzo mientras que Iberia, por el momento, mantiene la fecha de regreso en el 6 de abril
EP
Air Europa retomará sus vuelos entre Madrid y Caracas (Venezuela) de manera gradual la próxima semana, operando los primeros vuelos el 17, 20 y 22 de febrero.
Así lo ha confirmado la aerolínea a través de un mensaje en su cuenta de 'X', donde también ha recalcado que los vuelos del 19 y el 21 de febrero se mantienen cancelados.
La reactivación de la operativa será gradual tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025. En concreto, Air Europa decidió retirar sus operaciones el 24 de noviembre.
Tras esta decisión, el Gobierno venezolano suspendió las licencias para volar a Venezuela para Air Europa, Plus Ultra e Iberia, las otras dos compañías españolas que también decidieron suspender la operativa.
En el caso de Plus Ultra, la compañía ha anunciado este mismo lunes que retomará los vuelos el próximo 3 de marzo mientras que Iberia, por el momento, mantiene la fecha de regreso en el 6 de abril.
- Cariocas repite primer premio de Interpretación en el concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
- Cariocas, Bahía Bahitiare y Danzarines optan a entrar en el podium del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Trinkosos gana el XXXII concurso del Norte por primera vez en su historia
- Concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- El Cabo, y su solista Javi Hernández, recuperan los primeros premios del concurso de rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- El Intercambiador de Santa Cruz se queda chico: atiende al doble de pasajeros de su capacidad
- Cuatro heridos tras una colisión frontal entre dos vehículos en Guía de Isora