Aperitivos Snack, el sabor auténtico hecho en Canarias

Aperitivos Snack se ha consolidado como un referente en la industria alimentaria canaria, combinando tradición familiar, innovación y un firme compromiso con las islas. Con una plantilla de 310 trabajadores, la empresa se dedica a la fabricación y distribución de snacks y frutos secos, gestionando marcas tan conocidas como Munchitos, Lay’s, Doritos, Isola, Najor, Cuétara, Artiach, Vidal o Pasteror, entre otras. Gracias a su amplia red comercial y un modelo logístico avanzado, Aperitivos Snack está presente en todas las islas, llevando calidad y proximidad a los hogares canarios.

Entre el amplio portfolio de Aperitivos Snack, destacan marcas icónicas como Munchitos e Isola, que no solo son reconocidas por su sabor y calidad, sino que también portan con orgullo el distintivo “Elaborado en Canarias”. Estos productos se han convertido en auténticos referentes del consumo local, presentes en hogares, colegios y momentos de ocio en todo el Archipiélago.

La sostenibilidad está en el corazón de su estrategia empresarial. Su sede central en Arinaga cuenta con una instalación fotovoltaica que suministra el 60% de la energía necesaria, mientras que las delegaciones de La Palma, Tenerife y Fuerteventura funcionan con energías limpias.

La inversión de un millón de euros en una nueva flota bifuel, que combina gasoil y gas licuado, refleja el compromiso de la empresa con la reducción de emisiones y la eficiencia energética. Además, la implementación de estrategias como el cross docking optimiza operaciones y disminuye desplazamientos, mientras que el fomento del reciclaje y la valorización de materiales impulsa un modelo de economía circular.

Como empresa familiar y de capital cien por cien canario, Aperitivos Snack entiende su actividad como un motor de desarrollo económico local. Genera empleo estable y de calidad, apoya iniciativas sociales, culturales y deportivas y fortalece la cohesión de la comunidad.

En Aperitivos Snack, la filosofía es clara: invertir, innovar y crecer en las islas, siempre con la mirada puesta en un futuro más sostenible, próspero y comprometido con su tierra.