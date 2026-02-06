Puente comienza la tercera reunión con los sindicatos para intentar frenar la huelga ferroviaria del lunes
El ministerio negocia a contrarreloj con Semaf, CC OO, UGT para desconvocar el parón de servicio previsto entre el 9 y 11 de febrero, tras dos reuniones sin frutos
Negociación a contrarreloj. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha vuelto a reunirse —por tercera jornada consecutiva— con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y varios miembros de los sindicatos (UGT, CC OO) para intentar contener la huelga ferroviaria prevista a partir del próximo lunes. El parón de tráfico ferroviario afectará la totalidad del servicio de Renfe, Ouigo, Iryo entre el 9 y 11 de febrero y también contagiará el transporte de mercancías.
Las compañías privadas de transporte, Transervi, Redalsa, Medway y Captrain están entre las empresas afectadas por la huelga. Según han informado fuentes de Transportes, el diálogo entre ambas partes ha sido "positiva" y con tono "constructiva" a lo largo de la semana.
La tercera cita entre el Gobierno y los sindicatos cuenta con la asistencia de los altos cargos del gestor ferroviario, Adif, y Renfe que han estado presente a lo largo de la semana. El presidente de Adif, Pedro Marco, así como su homólogo de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se reúnen para buscar un terreno medio con los representantes de los trabajadores.
Los sindicatos han mantenido manifestaciones con más de 2.000 trabajadores a lo largo de la jornada, según los cálculos de las entidades, a medida que reclaman mayor inversión en la seguridad de la red ferroviaria.
[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]
