El precio de la gasolina y diésel hoy viernes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, viernes 6 de febrero, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Arafo, en la isla de Tenerife, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, donde la gasolinera H2EXAGON ARAFO tiene la Gasolina 95 a 0,979€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,985€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,985€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,985€ el litro en la estación de servicio OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,985€ el litro. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en San Cristóbal de La Laguna a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,100€ el litro.

La estación H2EXAGON ARAFO de POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en el municipio de Arafo es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,979€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,165€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,255€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,149€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,355€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en el municipio de Valverde a 1,299€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA FRONTERA de Carretera General Tigaday en Frontera a 1,299€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,459€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,459€ el litro.

La estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en el municipio de Valverde es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,269€ el litro, seguida por la estación DISA FRONTERA de Carretera General Tigaday del municipio de Frontera a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy viernes 6 de febrero, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,369€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,369€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,445€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la ESTACION SERVICIO CHIPUDE, que está a 1,445€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,379€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,379€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 0,995€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este viernes 6 de febrero está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,985€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,995€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,110€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,110€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,182€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, viernes 6 de febrero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio DISA LOS MAJUELOS, que ofrece el mismo carburante a 1,069€ el litro en Avenida Los Majuelos, 26.

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 0,985€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,079€ el litro en la estación DISA LOS MAJUELOS en Avenida Los Majuelos, 26.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/02/2026 8:18:50]