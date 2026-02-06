El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: da igual lo que diga el convenio, los trabajadores canarios tienen estos días de permiso retribuido en 2026

El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula los derechos y deberes fundamentales de los empleados en España. Sin embargo, muchas empresas recurren de manera indebida a los convenios colectivos para eludir o restringir derechos mínimos establecidos por la ley, pese a que estos no pueden empeorar lo recogido en el Estatuto.

Ante esta situación, el abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado los abusos más frecuentes que se cometen en materia de permisos retribuidos y cómo afectan a miles de trabajadores.

La confusión se repite especialmente en los permisos por hospitalización, intervención quirúrgica o accidente grave de un familiar, lo que beneficia únicamente a las empresas. Esto provoca que miles de trabajadores pierden días de descanso retribuido por un error muy común, creer que lo que marca su convenio colectivo está por encima del Estatuto de los Trabajadores.

El error más habitual es creer al convenio antes que a la ley

"Me da exactamente igual que tu empresa te diga que tienes tres días de permiso retribuido porque lo pone en el convenio", dice un Juanma Lorente muy enfadado, al explicar que muchas personas asumen que, si su convenio colectivo recoge tres días por hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar, esa es la norma aplicable, aunque el Estatuto diga otra cosa.

El problema es que, tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores, se establece cinco días de permiso retribuido en los casos de hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario o accidente grave de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

En estos casos, "el convenio no pinta nada aquí". El abogado insiste en que, "el convenio jamás puede ir en contra o desmejorar los derechos que ya están instaurados en el Estatuto".

El Estatuto de los Trabajadores está por encima de todo

El Estatuto fija mínimos obligatorios que ninguna empresa ni convenio colectivo puede empeorar. Los convenios solo pueden mejorar esos derechos, nunca reducirlos. Esto significa que:

Si el Estatuto reconoce cinco días de permiso, ese es el mínimo legal.

Un convenio que establezca tres días queda automáticamente superado por la ley.

La empresa está obligada a aplicar los cinco días, aunque su convenio no se haya actualizado.

Juanma Lorente lo deja claro: "Si viene en contra de lo que pone el Estatuto, no vale para nada".

Si tu empresa no cumple con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, el trabajador puede:

Solicitar por escrito la aplicación correcta del permiso.

Acudir a un sindicato o a un abogado laboralista.

Reclamar ante la Inspección de Trabajo si la empresa persiste en el incumplimiento.

El conflicto se produce porque muchos convenios colectivos no se han adaptado todavía a los cambios legales recientes. En la práctica, algunas empresas siguen aplicando el texto antiguo del convenio y muchos trabajadores no cuestionan esa decisión por desconocimiento o miedo a represalias.

El resultado es que el empleado pierde dos días de permiso retribuido que la ley le reconoce, sin saber que está renunciando a un derecho básico.