Las grandes eléctricas exigen al Gobierno un plan de choque urgente para evitar el bloqueo total de las redes durante años

Las grandes eléctricas alertan del colapso actual de las redes eléctricas en España y avisan del riesgo de un bloqueo general que les obligue a rechazar a partir de ahora todas las peticiones para conectarse, frenando cientos de proyectos de la industria, las tecnológicas o las promotoras inmobiliarias que piden poder enchufarse. Un rompecabezas en cuya resolución están implicados el Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Red Eléctrica de España como gestor de la red de transporte de alta tensión, y las eléctricas como responsables de las redes de distribución (las que llegan hasta la puerta de la casa o de la sede de la empresa de los clientes).

Las energéticas reclaman al Gobierno y a la CNMC un plan de choque para garantizar, por un lado, la conexión de clientes a las que ya se les ha concedido y que ahora la ven en riesgo por falta de capacidad y, por otro, para evitar un ‘no’ generalizado a todas las nuevas solicitudes durante los próximos años. Un plan con reformas legales urgentes para flexibilizar los criterios actuales para dar acceso a la red y, también, para desplegar rápidamente inversiones milmillonarias en ampliar el mallado y para planificar nuevas redes de manera mucho más ágil para atender nuevas peticiones.

El problema tiene una doble cara, según lo ven las grandes elétricas. Una, la saturación creciente actual de las redes (que está provocando un choque frontal entre las eléctricas y Red Eléctrica); y dos, el peligro de un colapso total a medio plazo si no se toman medidas ya para ampliar y mejorar las redes (para lo que desde el sector se reclama al Gobierno más ambición en la planificación de la red de transporte para los próximos años).

Un problema urgente

Los problemas de saturación en las redes se han hecho evidentes en los últimos meses. Las grandes eléctricas vienen publicando desde el pasado septiembre los mapas de capacidad de sus redes de distribución, que reflejan que un 88% de sus nudos están totalmente ocupados y sin capacidad extra para atender nuevas peticiones de conexión). Esta semana era Red Eléctrica de España la que tenía que empezar a publicar también el gran mapa de capacidad de la red de transporte, pero pidió un aplazamiento y la CNMC le ha dado otros tres meses antes de tener que desvelar con detalle la capacidad disponible en cada una de las subestaciones.

El retraso se debe a la “falta de acuerdo” entre Red Eléctrica y las distribuidoras sobre la potencia solicitada, la concedida y la pendiente, en tres cuartas partes de los nudos de la red de alta tensión. Un cambio en los criterios de la CNMC para calcular la capacidad de acceso en cada uno de los nudos para dar más seguridad de suministro ha hecho que, de facto, la potencia disponible en cada uno de los puntos de la red se haya reducido, lo que ha provocado el enfrentamiento entre REE y las eléctricas.

Y es que las distribuidoras se están encontrando con que Red Eléctrica calcula que en algunos de los puntos hay menos capacidad que la que las propias eléctricas ya tienen comprometida y asignada a algunos clientes, e incluso desde la patronal Aelec (que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP) se ha denunciado falta de transparencia y que REE está dando prioridad a las peticiones de conexiones directas a la red de transporte en perjuicio de los clientes de las distribuidoras.

Desde el sector eléctrico se da por hecho que la prórroga de tres meses concedida por la CNMC para publicar el mapa de capacidad de la red de transporte servirá para acercar posturas entre REE y las distribuidoras y poder determinar la capacidad de cada nudo, para resolver el aparente exceso de accesos adjudicados a la industria y centros de datos, y para garantizar la potencia que ya ha sido adjudicada a clientes.

“Los accesos que ya están adjudicados hay que respetarlos, y se encontrará una solución. Legalmente no hay otro escenario posible que garantizar las conexiones ya concedidas”, subrayan fuentes de alto nivel del sector eléctrico, que apuntan que probablemente la CNMC tendrá que flexibilizar los criterios para calcular la capacidad de cada nudo para evitar un caos de proyectos industriales o tecnológicos que decaen cuando ya daban por hecho el acceso a la red.

Un riesgo mayor de futuro

Pero las eléctricas alertan de que, una vez resuelto este primer escenario inmediato, el gran problema puede producirse después. “Resolver el problema de los accesos ya concedidos puede ser el último clave en el ataúd de la capacidad de las redes, porque se cierra cualquier posibilidad de adjudicar potencia a nuevos clientes. Ya no hay más. El gran problema es para los proyectos que pidan acceso a la red a partir de ahora. No van a encontrar nada de capacidad disponible”, sentencian las mismas fuentes.

El Gobierno trabaja en una nueva planificación de la red eléctrica de alta tensión que contempla inversiones de casi 13.600 millones de euros hasta 2030 (frente a los 8.200 millones de la anterior planificación quinquenal). Una hoja de ruta oficial para Red Eléctrica que las grandes eléctricas consideran insuficiente y que no servirá para ampliar la capacidad de alta tensión lo suficiente para atender todas las peticiones de conexión que se reciben.

Desde el sector eléctrico se alerta de que resulta imprescindible una planificación más ambiciosa y se reclama que pueda elaborarse de manera más ágil y adaptarse a las necesidades de cada momento. El proceso de diseño y aprobación de la Planificación Eléctrica lleva normalmente dos años y en ella se establece los proyectos de inversión para cinco años, que resultan muy difícil de modificar ante cambios de la demanda de conexión a la red. “Hace falta un procedimiento más ágil, más de urgencia, que cada cambio en la planificación no tenga que aprobarse por el Consejo de Ministros, sino que pueda hacerlo directamente el Ministerio [para la Transición Ecológica]”, indican fuentes del sector eléctrico. “Hacen falta más inversiones, pero sobre todo más agilidad para adaptarse a las necesidades de los clientes”.

Choque REE-eléctricas

Esta misma semana, la patronal Aelec ya había reclamado públicamente "un mecanismo urgente" para impulsar las inversiones en la red de transporte eléctrico "más rápido que lo previsto en la planificación” planteada por el Gobierno para los próximos años y, también, “abriendo esas inversiones a los distribuidores para acelerarlas". Esto es, romper el monopolio de Red Eléctrica y que las eléctricas también puedan participar en la gestión del negocio del transporte de electricidad.

Red Eléctrica tiene reservado en régimen de monopolio la gestión de la red de transporte (el gran mallado de alta tensión), mientras que son las eléctricas las que se encargan de las redes de distribución (con tres centenares de compañías en el negocio, pero con Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP como grandes operadores. ). En ambos casos, las compañías reciben una retribución que pagan todos los clientes con el recibo de la luz.

REE respondió defendiendo su cumplimiento estricto de las inversiones planificadas, negando con rotundidad que la situación de la red sea de precariedad como denuncian las distribuidoras, y criticando los anuncios realizados de las eléctricas de revisar a la baja sus inversiones en sus redes de distribución por la retribución regulada fijada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por debajo de las aspiraciones del sector. Las grandes eléctricas han puesto en revisión sus planes de inversión en el negocio de redes en España por la retribución inferior a la reclamada anunciada y en algunos casos la intención es trasladar esas inversiones en el negocio regulado de redes de otros países, “lo cual resulta contradictorio con el interés manifestado ahora en participar en el desarrollo de la red de transporte”, reprochó REE.