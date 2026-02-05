Ni Las Palmas de Gran Canaria ni Santa Cruz de Tenerife: esta es la gran ciudad de Tenerife donde la vivienda es más barata y es ideal para comprarte una casa

La crisis de la vivienda en Canarias no afecta por igual a todos los municipios. Mientras que en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife los precios del suelo y de la vivienda se encarecen de forma constante, en San Cristóbal de La Laguna los inmuebles siguen siendo más asequibles en comparación con otras grandes ciudades del Archipiélago. Por este motivo, el municipio lagunero se consolida como una de las opciones más atractivas para vivir en Tenerife.

Según el portal inmobiliario Idealista.com, el precio medio de la vivienda en venta en Canarias se sitúa en torno a los 3.200 €/m² a principios de 2026, un nivel elevado que refleja la fuerte escalada de precios en el mercado regional.

En comparación con enero de 2025, el coste por metro cuadrado ha aumentado aproximadamente un 11,7%, marcando una subida significativa en el último año. En enero de 2022, el precio medio todavía estaba por debajo de los 2.000 €/m², pero desde entonces ha ido creciendo de forma constante hasta alcanzar niveles históricamente altos.

La provincia tinerfeña gana a Las Palmas

Los datos de idealista reflejan una diferencia clara entre las dos provincias canarias. Mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el precio medio de la vivienda alcanza los 3.366 €/m², en la provincia de Las Palmas se sitúa en 2.952 €/m². Pese a ello, la provincia oriental ha sido la que ha registrado el mayor encarecimiento interanual, con una subida del 11,9%, frente al 11% experimentado en la provincia occidental.

Dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, destacan varios municipios donde el precio de la vivienda supera o roza los 4.000 euros por metro cuadrado, situándose entre los más caros de Canarias:

Adeje: 4.549 €/m²

Guía de Isora: 4.050 €/m²

Arona: 3.794 €/m²

Por la parte baja de esta clasificación, San Cristóbal de la Laguna es una de las ciudades más baratas para vivir en las islas, es de los pocos municipios donde la vivienda ha bajado.

San Cristóbal de La Laguna es la alternativa para

Frente a la capital de la isla y los municipios del sur, San Cristóbal de La Laguna es el municipio ideal si quieres comprar una casa para vivir el resto de tu vida. No solo es una ciudad muy bonita que es Patrimonio de la Humanidad, también ofrece una gran cantidad de servicios básicos que serán útiles en tu día a día. Además, tiene el aeropuerto a pocos minutos y está conectada por carretera con las principales zonas de Tenerife.

Así está el precio del suelo en San Cristóbal de La Laguna / Idealista.com

La media del suelo en este municipio está en los 2.111 €/m2, cayendo un 0,2% frente al mes anterior. En barrios de la ciudad como La Cuesta, Finca España o Geneto, el precio de compra se sitúa por debajo de los 1.900 euros por metro cuadrado, una diferencia que marca el acceso a viviendas más amplias y, en muchos casos, con terreno.

Los expertos explican que esta evolución está ligada a un ajuste del precio del suelo urbano, especialmente en áreas residenciales fuera del casco histórico, lo que ha contenido el coste final de la vivienda. A ello se suma que La Laguna mantiene una demanda diversificada: universidad, funcionariado, familias jóvenes y profesionales del área metropolitana, lo que aporta estabilidad al mercado.

Otro factor determinante es la seguridad y la calidad de vida. Muchos estudios sitúan a La Laguna entre las ciudades más seguras de España, un atractivo clave para quienes buscan residencia habitual y no solo inversión. El clima más fresco, la oferta cultural y la conexión por tranvía con Santa Cruz refuerzan su atractivo frente a otras zonas de la isla. Por todo esto, es perfecta para vivir.