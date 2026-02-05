Domingo López: «La experiencia de la hotelería canaria nos blinda ante las ‘vacas flacas’»

El sector hotelero en Canarias ha hecho los deberes durante los años de boom turístico, –en los que los visitantes y la facturación han alcanzado cifras de récord– y ahora puede estar tranquilo, a la espera de que puedan llegar las temidas vacas flacas. Así lo cree al menos Domingo López Arvelo, presidente de honor del Grupo Dreamplace Hotels&Resorts, compañía heredera del Grupo Dofela, que fue la que acabó materializando su actitud pionera para desarrollar turísticamente el sur de Tenerife y que ha terminado expandiéndose por el Archipiélago y Baleares. «Si ofrecemos calidad e innovación, el cliente seguirá eligiéndonos incluso en contextos económicos más ajustados», valora, porque en Canarias «no competimos por precio, competimos por experiencia, y eso es lo que nos blinda ante las vacas flacas». Una opinión que no es baladí, sobre todo si se atiende a las décadas de experiencia de López Arvelo en el sector turístico. Una trayectoria que ayer fue reconocida a través del Premio Emprendedor del Año que otorga la red multinacional de servicios profesionales Ernst&Young Global Limited (EY). «Supone un reconocimiento al trabajo, constancia, compromiso y sacrificio de muchos años de esfuerzo», valoró tras recibir el galardón.

Domingo López realizó su primera inversión en el sector turístico en 1986 con la construcción del que luego se convertiría en hotel Tigotán. Su imperio se extiende ahora con otros dos hoteles en Tenerife, el Tagoro y Gran Tacande, y otros dos establecimientos en Lanzarote. Además, en 2020 dieron el salto a la provincia vecina con la adquisición del señero Hotel Cristina, en Las Palmas de Gran Canaria , y gestionan también el Hotel Tacande Portals en Mallorca. Por lo que, a lo largo de su trayectoria en el sector turístico ha podido constatar el patrón cíclico que presenta la actividad. Pero asegura que la hotelería canaria es hoy mucho más robusta que hace una década y ya no depende únicamente de factores externos o de precios. «Una época de menor demanda nos encontraría con los deberes hecho: instalaciones renovadas y procesos optimizados. Canarias es un destino refugio y líder mundial».

En el caso de Dreamplace, ha aprovechado los momentos de bonanza para acometer reformas integrales, digitalizar la operativa, avanzar en sostenibilidad y seguir profundizando en la personalización de la experiencia. «La competividiad del destino Canarias ha mejorado porque la planta alojativa es hoy más moderna y eficiente que hace cinco años», afirma López Arvelo.

Por eso, insiste en que la hotelería canaria ha transformado «los beneficios de ayer en la innovación y la mejora de producto de hoy». Gracias a eso, «podemos mirar a los mercados competidores no con temor, sino con la seguridad de tener una propuesta de valor de primer nivel mundial».

La ceremonia de entrega del Premio Emprendedor del Año de EY tuvo lugar durante un almuerzo en el Hotel Mencey de la capital tinerfeña, al que asistieron numerosos representantes del mundo empresarial e institucional del Archipiélago. López Arvelo recibió el galardón de la mano de José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social, quien señaló que Domingo López representa «el caballo que tira del carro», como dijo Sir Winston Churchill. Además, «pertenece a esa estirpe de empresario canario, especialmente en el ámbito turístico, cuyas rentas del trabajo y del capital revierten en las Islas».

Se debe recordar que Domingo López es el patriarca de una de las empresas familiares dedicadas al turismo más importante de las Islas. Es, además, hermano del también empresario Fernando López Arvelo, presidente de honor del Grupo Fedola, que también tiene en la industria hotelera una parte importante de su actividad con GF Hoteles, y con quien compartió orígenes en el mundo de los negocios.

El socio de Auditoría y responsable de EY Canarias, Narciso Serratosa, aseguró que «para EY es un orgullo reconocer el talento y la capacidad de transformación de nuestros emprendedores. Dreamplace representa la fuerza y el potencial de Canarias para impulsar proyectos que generan desarrollo y nuevas oportunidades». Y añadió, «reconocer hoy a quienes lideren ese cambio es apostar por el futuro de nuestras islas».

López Arvelo competirá el próximo 15 de abril en Madrid en la final nacional del Premio Emprendedor del Año de EY 2025, junto con el resto de los candidatos finalistas de las distintas zonas en la que se divide el Premio. Posteriormente, el emprendedor que resulte ganador nacional de esta edición competirá con alrededor de 60 representantes de todo el mundo para alzarse con el EY World Entrepreneur Of The Year, que tendrá lugar en Montecarlo (Mónaco).