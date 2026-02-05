Esta ciudad de Tenerife está el límite del colapso de la vivienda: 80 pisos para alquilar en Idealista.com frente a más de 1.000 en AirBnB

La crisis de la vivienda golpea de lleno a muchos tinerfeños, que cada vez tienen más dificultades para encontrar una casa digna a un precio acorde a su presupuesto. La escasez de alquiler residencial contrasta con la proliferación del alquiler vacacional, que en municipios como San Cristóbal de La Laguna llega a ser hasta diez veces superior. Así lo ha denunciado el activista lagunero Rubén Hernández Sanz en un vídeo difundido por el analista David Comas, donde pone sobre la mesa la magnitud real del problema y compara la oferta disponible en dos portales de internet muy conocidos: Idealista.com y Airbnb.

Muchos laguneros no encuentran una casa para vivir / E.D.

San Cristóbal de La Laguna se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis de vivienda en Canarias. Los datos actuales del mercado confirman una situación que ya muchos vecinos sufren en primera persona. Encontrar un piso para vivir se ha vuelto casi imposible, mientras el número de viviendas destinadas al alquiler turístico no deja de crecer.

La comparación entre Idealista.com y Airbnb es "tremenda"

El lagunero Rubén Hernández, ha hecho una comparación de la oferta disponible en portales inmobiliarios, en todo el municipio apenas hay unas 80 viviendas disponibles para alquiler residencial en Idealista.com, mientras que las viviendas vacacionales superan ampliamente el millar en Airbnb. Esta brecha explica buena parte del encarecimiento de los precios y del aumento de la exclusión residencial en Tenerife.

Hay muy pocas viviendas "para que la gente viva" y más de mil "para que los turistas vengan a pasar una noche", se lamenta David Comas. La diferencia es "tremenda", y esto se debe a varios factores.

San Cristóbal de La Laguna tiene una 'tormenta perfecta'

La Laguna reúne varios factores que intensifican el problema. Es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, lo que atrae turismo, también es ciudad universitaria, con miles de estudiantes de la Universidad de La Laguna buscando alquiler cada curso, y durante años ha funcionado como ciudad dormitorio de Santa Cruz, algo que ahora empieza a romperse por los precios.

Oferta de pisos de alquiler residencial / Idealista.com

A esto se suma la presión en la costa, donde el turismo de playa y naturaleza ha convertido muchas viviendas en alojamientos de corta estancia. El resultado es lo que expertos locales ya califican como un "colapso habitacional", especialmente grave en el casco histórico, donde por cada vivienda en alquiler residencial hay más de diez destinadas al uso turístico.

Precios disparados y oferta inexistente

La oferta de alquiler de larga duración está en mínimos históricos. Los datos que hay a finales de 2025 y enero de 2026 muestran que en portales como Idealista.com apenas aparecen entre 50 y 70 pisos en todo el municipio, y en el centro histórico la disponibilidad es prácticamente nula.

Los precios rondan de media los 11,90 euros por metro cuadrado, subiendo hasta 12,80 euros en el casco. Esto se traduce en que un piso pequeño está entre 650 y 800 euros, mientras que uno de dos o tres dormitorios supera con facilidad los 900 o incluso 1.200 euros mensuales.

Evolución del metro cuadrado para alquiler en San Cristóbal de La Laguna / Idealista.com

"Encontrar algo por debajo de 800 euros es extremadamente difícil y obliga a auténticos castings de inquilinos", advierten desde el propio mercado inmobiliario.

El alquiler vacacional reina en San Cristóbal de La Laguna

Frente a esta escasez de las viviendas residenciales, el alquiler turístico presenta cifras opuestas e históricas. En el conjunto del municipio se estiman más de 2.300 alojamientos activos en plataformas como Airbnb, de los cuales más de 500 se concentran solo en el casco histórico.

Las causas que han llevado a este problema son muy claras. Un propietario puede ganar poniendo su pido a alquilar como vivienda habitual unos 900 euros al mes, mientras que como piso turístico, puede generar más de 1.500 euros mensuales en alquiler vacacional. La rentabilidad y la seguridad de cobro inclinan claramente la balanza, señalan los expertos.

Las consecuencias sociales ya son visibles. En Tenerife, el número de personas en exclusión residencial extrema ha aumentado un 23% en un solo año, un incremento que los colectivos sociales vinculan directamente a la falta de vivienda y a los precios inasumibles. Como destaca el propio Rubén Hernández, "la gente es pobre porque no tiene una vivienda digna ni puede permitírsela".

Mientras tanto, el alquiler medio de 600 o 700 euros que durante años permitió a estudiantes y parejas jóvenes vivir en La Laguna prácticamente ha desaparecido, absorbido por el mercado turístico.