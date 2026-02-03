Unicaja marca un beneficio récord de 632 millones en 2025 y eleva el dividendo un 29%
Unicaja ha comunicado un alza del 10,32% en su beneficio neto, alcanzando los 632 millones de euros a cierre de 2025, un resultado histórico para la entidad financiera
El banco andaluz, Unicaja, ha logrado cerrar 2025 con un beneficio neto récord de 632 millones de euros, lo que supone un alza del 10,32% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. El banco también ha reforzado su política de dividendos, con un alza en la remuneración al accionista del 29% tras elevar su 'pay out' del 70%.
El banco ha cerrado así el primer año dentro de un nuevo marco estratégico con resultados por encima de lo previsto que superó los objetivos de margen, rentabilidad, y elevó su remuneración a los accionistas. Este resultado se apoyó en un margen de intereses sólido que se situó en los 1.495 millones de euros, en medio de un contexto financiero de normalización de tipos así como la reducción del coste de los depósitos. Además, también se observó un crecimiento en las comisiones netas, que aumentaron un 2,8% interanual, impulsadas por la comercialización de fondos de inversión y seguros.
(Noticia de última hora, habrá actualización)
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- Multado por enviarle dinero a su hermano: Hacienda castiga estas transferencias bancarias a partir de ahora
- La Aemet prevé un cambio de tiempo en Tenerife: se esperan lluvias moderadas en el norte este lunes
- Micaela Díaz Lima, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Primi Rodríguez, sorprendido por la 'locura' vivida por Bambones en la final de murgas del Carnaval de Tenerife
- Tenerife retoma la ‘Ciudad del cine’ con la tramitación ambiental
- Bambones vuelve a hacer historia con el Premio Criticón a la mejor canción del concurso de murgas del Carnaval