¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy martes?

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, martes 3 de febrero, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación PLENERGY de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,979€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,984€ el litro en la estación de servicio PCAN de San Cristóbal de La Laguna, Avenida Los Menceyes, 223, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Arafo, en la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 0,969€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación H2EXAGON ARAFO de Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,979€.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

Tenerife tiene hoy, martes 3 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 0,969€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Arafo, H2EXAGON ARAFO, en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, donde el litro está a 0,979€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio PLENERGY de Arafo en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N tiene un precio de 0,979€ el litro.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,100€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,165€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,255€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,149€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,355€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,475€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,475€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy martes 3 de febrero, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,321€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,375€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,352€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,405€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,385€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,385€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,375€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,375€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,445€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,445€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 0,995€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este martes 3 de febrero está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,985€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,995€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,110€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,109€ el litro de Gasolina 98 en la estación PCAN. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,110€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde está a 0,984€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación OCÉANO TACO que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida Los Menceyes, 223, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 0,984€ el litro. La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [03/02/2026 8:12:24]