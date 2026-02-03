Adif acuerda con las operadoras prolongar en 25 minutos el trayecto de alta velocidad Madrid-Barcelona

El gestor público de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha acordado con las operadoras de trenes prolongar el tiempo de viaje en alta velocidad de Madrid a Barcelona en aproximadamente 25 minutos, con efectividad a partir de próximo cinco de febrero.

Así, Iryo, Renfe y Ouigo, las tres operadoras que circulan por el corredor entre ambas ciudades, deberán añadir 25 minutos a sus viajes, además de suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por este corredor ferroviario. Esta medida se ha tomado a raíz de que dichos trenes llegaban a destino dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Fuentes de Adif han indicado que "estas medidas permitirán a las operadoras optimizar y adaptar la explotación de sus servicios y, a los equipos de mantenimiento de Adif, desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales".

Iryo y Ouigo toman medidas

Por su parte, Iryo y Ouigo han anunciado que el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se demorará 25 minutos más que hasta ahora. Este mayor tiempo de viaje se debe a las Limitaciones Temporales de Velocidad existentes en la línea por "los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria", según ha hecho público la operadora italiana.

En un comunicado, Iryo ha señalado que ha puesto en marcha "un Plan Alternativo de Transporte (PAT) en coordinación con ADIF", que se aplicará en la línea Madrid–Barcelona, con parada en Zaragoza, mientras que, por su parte, Ouigo ha explicado únicamente que, "para adaptarse a la situación actual de circulación en la línea Madrid-Barcelona", los servicios de esta ruta "pueden cambiar su horario y tiempo de viaje", después de mantener contactos con ADIF, emplazando a sus clientes a consultar "el email asociado a la reserva para conocer los detalles del viaje".

Renfe comunicó el lunes que, "por petición de Adif", suprimía cuatro trayectos de AVE, dos con salida de Madrid y otros dos de Barcelona, entre las 20:27 horas y 21:15, después de la solicitud del administrador ferroviario de "esta medida a todas las operadoras para disponer de más tiempo para el mantenimiento nocturno". Por su parte, pasado el mediodía, Adif ha relatado que "estas medidas permitirán a las operadoras optimizar y adaptar la explotación de sus servicios y a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales".

Limitaciones hasta el 7 de febrero

Según Iryo, los nuevos horarios entrarán en vigor a partir del jueves 5 de febrero de 2026 y estarán vigentes, "por el momento", hasta el 7 de febrero, aunque en una circular interna Renfe ha bloqueado la venta de billetes hasta el próximo 14 de febrero, en sus últimas frecuencias del día, "con el fin de garantizar las horas de banda de mantenimiento necesarias para la realización de los trabajos de conservación y mejora", apuntan.

"El PAT contempla un incremento aproximado de 25 minutos en los tiempos de viaje de los servicios Madrid–Barcelona y la adaptación de la oferta comercial, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa. Durante este periodo, quedarán suprimidos dos servicios comerciales, correspondientes a los trenes con salida habitual a las 16:37 horas desde Madrid y a las 8:45 horas desde Barcelona", desarrolla la operadora participada por capital italiano.