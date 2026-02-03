Canarias sufre la mayor destrucción de empleo desde la Gran Recesión

Nadie espera de enero buenas cifras en lo que al mercado laboral se refiere. Es un mes marcado por el fin de la campaña navideña en el que, tradicionalmente, se suele destruir empleo. Lo que ocurre es que este enero ha sido especialmente sangrante en Canarias y se ha convertido en el mes que ha registrado la mayor pérdida de puestos de trabajo desde hace 16 años. Los afiliados a la Seguridad Social han caído un 1,2%, un porcentaje que se traduce en 12.028 puestos de trabajo menos respecto a diciembre. No se registraba en un solo mes una pérdida mayor de cotizantes desde enero de 2010. Exceptuando eso sí, los años de pandemia, en los que la dinámica laboral estaba influida por variables sanitarias que nada tenían que ver con aspectos estrictamente económicos. El paro también se incrementó en el Archipiélago en el arranque del año en 113 personas, que elevan las cifras hasta los 146.406 desempleados en las Islas.

La destrucción de empleo del mes de enero ha sido, cabe insistir, bastante superior a la de los años anteriores. En 2025 y 2024 también se perdieron puestos de trabajo en Canarias en el arranque del año, sí, pero la cifra se quedó en torno a los 8.000. En 2023 y 2022 los cotizantes disminuyeron en 9.976 y 9.939, respectivamente y en 2021 -un año en el que la actividad estaba notablemente mermada por la emergencia sanitaria- sí que se perdieron más afiliaciones a la Seguridad Social, pero tampoco muchas que ahora, 12.349. Para encontrar en el histórico un dato mayor que el de enero de este año hay que retroceder hasta 2010.

Canarias cerró el primer mes del año con 955.247 trabajadores afiliados. La cifra continúa siendo buena, sobre todo si se compara con el año anterior. Hay 22.825 cotizantes más que en 2025, un 2,4% extra, pero es la primera vez desde hace seis meses que el volumen total de personas inscritas en la Seguridad Social desciende. Tampoco causa sorpresa que el sector en el que se concentra la mayor pérdida de trabajadores sea el de servicios. Las actividades englobadas en este apartado cuentan con 8.920 empleados menos y entre ellas destaca la rama del comercio, que como consecuencia del fin de la fiebre por las compras navideñas registra un descenso de 13.509 cotizantes en diciembre, con una pérdida total del 7,9%. También registraron retrocesos la hostelería, las actividades administrativas y servicios auxiliares, a pesar de que el Archipiélago se encuentra en plena temporada alta turística. En conjunto pierden 4.749 trabajadores.

Respecto al paro, los servicios registraron la totalidad del alza del desempleo en el Archipiélago, con 1.295 parados más que en diciembre, un ascenso relativo del 1,13%, con respecto al mes previo. Por contra, el colectivo Sin empleo anterior anotó un descenso de 685 demandantes, de la misma forma que la construcción, con 419 parados menos. Además, el sector industrial y la agricultura también anotaron retrocesos, aunque más moderados, de 57 y 21 desempleados, en cada caso.